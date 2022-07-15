Cerbe Savaşı Önemi ve Özeti: Cerbe Deniz Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları

Akdeniz’deki Osmanlı Devleti varlığını perçinleyen Cerbe Deniz Savaşı komutanı kimdir? İşte tüm detaylarıyla Cerbe Deniz Savaşı…

Cerbe Deniz Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

Cerbe Deniz Savaşı; Osmanlı Devleti ile İspanya, Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta ve Sicilya’dan oluşan Haçlı Donanması arasında gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti’nin zaferiyle sonuçlanan Cerbe Deniz Savaşı tarihi 1560’dır.

Konuya ilgi duyanların cevabını merak ettiği iki soru da; Cerbe Savaşı hangi padişah döneminde oldu? ve Cerbe Savaşı Kaptanı Deryası kimdir? sorusudur. 1560 yılında gerçekleşen Cerbe Deniz Savaşı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde olmuş ve bu savaşta Osmanlı Devleti Kaptanı Deryası Piyale Paşa’dır.

Cerbe Deniz Savaşı Özeti

1538 yılında gerçekleşen Preveze Deniz Savaşı’ndan sonra, başta Venedik ve İspanya olmak üzere birçok devlet, Osmanlı Devleti’ni Akdeniz’de büyük bir tehlike olarak görmeye başlamışlardı. 1551 yılında Turgut Reis’in Trablusgarp’ı; 1558’ de ise Piyale Paşa’nın İspanya’ya ait olan Balear Adaları’nı ele geçirmesi, bölgedeki tansiyonu had safhaya çıkarmıştı.

Oluşan bu tablonun neticesinde İspanya Kralı II. Felipe, Papa IV. Paul’den bir Haçlı ordusu kurulması için çağrı yapmasını talep eder. Papa’nın da çabalarıyla; İspanya, Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta ve Sicilya’nın birleşmesi sonucu yaklaşık 150 gemi ve 30 bin askerden oluşan bir Haçlı ordusu kurulur.

Öncelikli hedefi Trablusgarp’ı Osmanlı Devleti’nden geri almak olan Haçlılar, Messina’dan yola çıkarak Trablusgarp’a doğru harekete geçtiler ve Cerbe Adası’na asker çıkardılar. Bu durum karşısında, Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu da harekete geçerek önce Malta’ya; oradan da Cerbe Adası’na ulaştı.

14 Mayıs 1560 tarihinde, başlayan Cerbe Deniz Muharebesi’nin neticesinde Osmanlı Devleti, Haçlıların önemli bir kısmını etkisiz hale getirerek büyük bir zafer kazandı. Denizde yaşanan bu çatışmalar sonucu, ağır hasar alan Haçlı birliklerinin bir kısmının, Cerbe Kalesi’ne sığınmasıyla savaş bu kez de karada devam etti.

Deniz savaşlarının kaybedilmesi sonucu kaleye sığınan haçlı birlikleri, Turgut Reis tarafından kuşatıldı. 2 ay süren bu kara kuşatmanın neticesinde kalede bulunan birliklerin teslim olmasıyla 30 Temmuz 1560 günü Cerbe Kalesi Osmanlı Devleti tarafından fethedildi.

Savaşın hem karada hem de denizde devam etmesinden hareketle, Cerbe Deniz Savaşı komutanı kimdir? sorusuna verilecek cevap; Piyale Paşa ve Turgut Reis olacaktır.

Cerbe Savaşı Nedenleri

Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında yaşanan Cerbe Savaşı nedenleri şunlardır:

Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı ele geçirmesi.

Avrupalı devletlerin, Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki üstünlüğüne son vermek istemeleri.

Haçlıların Preveze Deniz Savaşı’ndaki aldıkları yenilginin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak istemeleri.

Cerbe Savaşı Sonuçları

1560 yılında, Osmanlı Devleti’nin kesin zaferiyle neticelenen Cerbe Savaşı sonuçları şu şekildedir:

Cerbe Kalesi fethedilmiş ve Trablusgarp Beylerbeyliği ’ne bağlanmıştır.

Akdeniz’deki Türk hâkimiyeti zirve noktasına ulaşmıştır.

Cerbe Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti 1565 yılında Malta’yı kuşatmıştır fakat başarısız olmuştur.

Cerbe Savaşı Önemi

Osmanlı Devleti’nin, Haçlı kuvvetlerini bozguna uğratarak kazandığı Cerbe Savaşı’nın önemi; bu savaşın, Preveze Deniz Savaşı’ndan sonra Akdeniz’de kazanılmış ikinci büyük zafer olmasından kaynaklanır. Cerbe Deniz Savaşı’nın kazanılmasıyla birlikte, Osmanlı donanması bölgenin önemli bir gücü haline gelmiştir.