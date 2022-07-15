Basra'nın Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında ve Hangi Savaşla Oldu? Basra Hangi Padişah Tarafından Fethedildi?

Fethedilmesiyle birlikte, Osmanlı Devleti’ne Hint Okyanusu’nun kapılarını açan Basra hangi savaşla alındı? İşte, Basra’nın fethine dair bilinmesi gereken tüm detaylar…

Basra Fethi Kısaca Özeti

1534 yılında, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Bağdat’ın fethedilmesi üzerine, Basra ve bölgesi Osmanlı Devleti egemenliği altında girmişti. Basra ilk etapta, doğrudan Osmanlı Devleti merkezi idaresine bağlanmamış; kentin yönetimi, Osmanlı’ya bağlı olarak yerel idarecilere bırakılmıştı.

1534 yılından itibaren, özellikle Hürmüz ve çevresinde etkinliğini arttıran Portekizliler, Basra ve buranın yerel yöneticileriyle olan temaslarını sıklaştırmışlardı. O sıralar, Basra’nın yöneticisi olan Şeyh Yahya bölgedeki Portekiz kuvvetlerine başvurarak, bölgedeki Osmanlı varlığı için onları uyarmış ve şehrin Osmanlılara karşı korunması için Portekizlilerden yardım talep etmişti.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Osmanlı Devleti, Basra’nın yerel yöneticiler aracılığıyla yönetilmesi yerine, kentin Osmanlı merkez idaresine bağlı olmasının daha doğru olacağına karar verdiler.

Osmanlı Devleti, gerçekleştirdiği askeri müdahalede ilk olarak Bağdat Valisi Ayaz Paşa’yı görevlendirdi. Basra önlerine gelen Ayaz Paşa, Şeyh Yahya’ya haber göndererek şehri kendisine teslim etmesini istedi. Bu teklifi reddeden Şeyh Yahya, Portekizlilere bir mektup yazarak; Basra’yı Osmanlı Devleti’ne karşı korumalarını, karşılığında ise kenti Portekizlilere vermeyi teklif etti. İlk başlarda bu teklif Portekiz tarafından olumlu karşılansa da, sonuç olarak Portekiz’in içinde bulunduğu durumdan dolayı istenen yardım talebi karşılık bulmadı.

Osmanlı Devleti’nin kuşatmasına ve askeri gücüne daha fazla dayanamayan Basra; 15 Aralık 1546 tarihinde, Osmanlı Devleti tarafından fethedildi.

Basra’nın fethi ile alakalı en çok sorulan iki soru da Basra hangi savaşla alındı? ve Basra hangi padişah tarafından fethedildi? sorularıdır. 1546 yılında gerçekleşen Basra’nın fethi; 1538 – 1559 yılları arasında, Osmanlı Devleti ile Portekiz arasında gerçekleşen bir dizi çatışmalar döneminde gerçekleşmiştir ve Basra’nın fethi sırasında Osmanlı Devleti padişahı, Kanuni Sultan Süleyman’dır.

Basra Fethi Sebepleri

1546 yılında Ayaz Paşa tarafından gerçekleştirilen Basra’nın fethinin sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

Basra’nın stratejik olarak önemli bir konumda bulunması.

Bölge yöneticilerinin başına buyruk bir tavır içinde olması.

Hürmüz ve çevresinde etkin olan Portekiz’in Basra’yı da ele geçirmek istemesi.

Basra Fethi Sonuçları

Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleştirilen Basra’nın fethinin sonuçları şunlardır:

Basra’nın fethedilmesiyle Hint Okyanusu’nun kapıları Osmanlı Devleti’ne açılmıştır.

Basra Beylerbeyliği kurulmuştur.

Katar’a kadar olan topraklar Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

Basra Fethi Önemi

15 Aralık 1546 tarihinde Ayaz Paşa komutasındaki ordular tarafından gerçekleştirilen Basra’nın fethinin önemi; kentin stratejik konumundan ileri gelmektedir. Basra’nın fethedilmesiyle, Hint Okyanusu’nun kapıları ardına kadar açılmıştır. Fethin ardından, 1550 yılında gerçekleşen Lahsa Seferi ile Osmanlı Devleti; Portekiz’e ağır bir darbe vurarak, Arap Yarımadası’nın doğu kıyılarını da kontrol altına almıştır.

Basra, fethinden sonra bir süre daha Portekizliler tarafından tehdit edilmiştir. Basra’ya yönelik, 1556 yılında son kez gerçekleşen Portekiz hamlesi de başarısızlıkla sonuçlanınca, bu tarihten sonra Portekiz’in Basra’yı hedef alan herhangi bir saldırı girişimi olmamıştır.