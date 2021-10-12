Çakallarla Dans 4 filmi oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 5 filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2018 yılında vizyona giren Çakallarla Dans filmi hakkında merak edilenler haberimizde...

ÇAKALLARLA DANS 5 FİLMİ KONUSU NE?

Çakallarla Dans 5, şartı tahliye ile salınan çakallar grubunun yasağı delip atıldıkları maceraları konu ediyor. Hâkim karşısına geçen çakallar grubu birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olur. Fakat bu durum ekip için hiç de kolay değildir. Bu sırada Kayınço Gökhan'ın hayatı aldığı haberle bambaşka bir hal alır. Gökhan, yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden çocuğu olduğunu öğrenir. Üstelik kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan ile birliktedir. Gökhan henüz bir kızı olduğuna alışamamışken bir de Sinan'ı öğrenince deliye döner. Böyle bir çocuğun kızı ile olmasını gururuna yediremeyen Gökhan Sinan'la Leyla'yı ayırmaya karar verir. Bunu tek başına yapamayacağını anlayan Gökhan çakallar grubundan yardım ister. Yasağı delip bir araya gelen ekip Kayınço'nun kızını kurtarmak için eğlenceli bir maceraya atılır.

ÇAKALLARLA DANS 5 OYUNCULARI

Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan

İlker Ayrık - Muhasebeci Servet

Timur Acar - Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet

Didem Balçın - Fatma

Hande Katipoğlu - Tavşan Zeynep

Hakan Bilgin - Hüseyin Abi

Ceyhun Yılmaz - Adem

Şebnem Dönmez - Müjgan

Naz Çağla Irmak - Leyla

Uraz Kaygılaroğlu - Sinan

Ali Bakın - Pıtırcık

ÇAKALLARLA DANS 5 NEREDE ÇEKİLDİ?

Çakallarla Dans 5 filminin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleşti.