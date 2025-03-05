Hemen hemen her cenazede ünlü kişilerle fotoğraf çektirme isteği, dün son yolculuğuna uğurlanan Edip Akbayram'ın cenazesinde de yaşandı.

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Ahmet Selçuk İlkan ile özçekim yapan bir vatandaş, daha sonra Cahit Berkay'ın yanına gidince tepkiyle karşılaştı. Yakın arkadaşı Edip Akbayram'ın acısıyla sarsılan Berkay, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kişiye; "Şurada fotoğraf yapmayın" sözleriyle karşılık verdi.

CAHİT BERKAY'DAN AÇIKLAMA

Cahit Berkay, daha sonra söz konusu videoyla ilgili şu açıklamada bulundu; "Sevgili Edip Akbayram’ın cenazesinde bana sorulan saçma sorulara, fotoğraf çektirmek isteyenlere verdiğim tepkiyi gösteren videolar dolaşıma girmiş. Ben bir can dostumu, bu ülke Edip Akbayram gibi bir değerini kaybetti."