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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Çağrı isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ÇAĞRI ADININ ANLAMI NEDİR?

Çağrı ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Çağrı adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Çağrı isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ÇAĞRI İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Çağrı ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Birini çağırma, davet. Doğan, çakır kuşu. Unvan, rütbe, san.

ÇAĞRI ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Çağrı ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Çağrı adını koymak caizdir.

ÇAĞRI İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Çağrı ismini kullanan 20.711 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Çağrı ismini kullanan 3.141 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Çağrı ismini kullanan 2.985 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Çağrı ismini kullanan 1.577 kişi bulunmaktadır.

ÇAĞRI İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Çağrı ismindekilerin yaratıcılıklarında sınır yoktur. İnsanlarla iletişim kurma konusundan oldukça deneyimli ve becerilidir bu sayede istediği her türlü bilgiye kolayca ve hızlı bir şekilde erişebilirler. İletişim kurma becerisinden dolayı yanlış insanları da fazlasıyla karşılarına çıkarabiliyor bu durum. Dikkatli olmalarında her zaman fayda var. Ruh halleri değişkendir. Aşırı derecede tutkulu insanlardır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner