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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Cemile isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

CEMİLE ADININ ANLAMI NEDİR?

Cemile ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Cemile adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Cemile isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

CEMİLE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Cemile ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Gönül alıcı davranış. Güzel (kadın). Hoşa gitmek için yaranma.

CEMİLE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Cemile ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Cemile adını koymak caizdir.

CEMİLE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Cemile ismini kullanan 122.620 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Cemile ismini kullanan 19.357 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Cemile ismini kullanan 6.025 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Cemile ismini kullanan 6.077 kişi bulunmaktadır.

CEMİLE ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Cemile ismindekiler iş dünyasında iyi bir gözlemcidirler ve çok önemli modacı, yazar olabilirler. Ancak çok fazla işle uğraşmaktan bazen sıkıntı yaşayabilirler. Maymun iştahlı olabilirler ve işlerini bitirmeden başka işlere başlamaları başarısızlıklarına neden olabilir. Dengeli ve dikkatli hareket etmelidirler. Oldukça düşünceli ve merhametli insanlardır. Sanatsal yetenekleri fazladır ve yaratıcı insanlardır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner