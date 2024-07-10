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        Haberler Müzik Çağlayan Topaloğlu: Git şarkını evinde söyle

        Çağlayan Topaloğlu: Git şarkını evinde söyle

        Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, yeni şarkısı ve babasıyla yapacağı düet hakkında bilgiler verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 14:15 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:15
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        "Git şarkını evinde söyle"
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, amcasıyla kahve içmeye çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eten Topaloğlu, yeni şarkısı 'Yangın Var' hakkındaki sorularını yanıtladı.

        "HERKES ŞARKI SÖYLEMEYE ÇALIŞIYOR"

        Çağlayan Topaloğlu, "Şarkımız çok güzel tepkiler aldı. Üç ay öncede Serdar Ortaç'ın bir şarkısını okumuştum. Bu şarkıda onun kadar güzel oldu. Geri dönüşler harika, artık çok şarkıcı var. Beğenilmek güzel bir şey. Şimdilerde sosyal medyası güçlü olanlar bile şarkı yapıyor. Beğenilmesi hiç önemli değil. Takipçileri fazla diye oradan yararlanmaya çalışıyorlar. Herkes şarkı söylemeye çalışıyor. Tamam söyle de, git evinde söyle." şeklinde konuştu.

        "BABAMLA DÜET YAPTIK"

        Bir muhabirin; "Yeni projeniz var mı?" sorusuna "Evet var. Sevgili Mahsun Kırmızılgül'den bir şarkı aldım. Mahsun abi sağ olsun normalde şarkılarını kimseye vermez. Ama bizi layık gördü okumaya ona da teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bombayı söylüyorum. Babam Mustafa Topaloğlu ile bir düet yaptık. Yıllardır konuşuruz yapalım, yapalım diye bu zamana nasip oldu. Okumaları bitti, klibi çektik. Harika bir proje oldu. Herkes çok beğenecek." dedi.

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        #çağlayan topaloğlu
        #Mustafa Topaloğlu

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