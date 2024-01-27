Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

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Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştı. Kulüp, milli oyuncunun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, ''2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. ifadeleri kullanıldı.