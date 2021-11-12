"YENİSİ YOK MU?' DİYE SORARDIM"

Çağlar Ertuğrul, "Legoları çok seviyordum. Benim çocukluğumda Türkiye’de çok fazla çeşidi bulunmuyordu, babam her yurt dışına çıktığında en son çıkanlarından alıp, getiriyordu. Ailem yeni modeller geldiği zaman 'Bu oyuncakla birkaç ay idare eder.' diye düşünüyordu ama birkaç saat içerisinde bitirip, 'Yenisi yok mu?' diye sorardım." sözleriyle çocukluk yıllarını anlattı.

Yine çocukluk yıllarında kendisi için "Saman altından su yürüten" deyiminin sık kullanıldığını dile getiren oyuncu, "Bunun sebebi aslında çok fazla eşek şakası yapan bir çocuk olmamdan kaynaklanıyordu. Hem çok fazla, hem de gerçekten eşek şakası olarak tabir edilecek şakalar yapıyordum." ifadeleriyle herkesi güldürdü.