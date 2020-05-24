"ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ..."

Ünlü manken, çocukları Uzay ve Kuzey ile yıllar önce çekildiği bir karedeki pozun aynısını vererek altına "Öyle bir geçer zaman ki..." ifadelerini kullandı.

Şıkel'in fotoğrafı, kısa takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.