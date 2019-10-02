02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz günlerde Cengiz Abazoğlu’nun defilesinde podyuma çıkan Şıkel, kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.
Podyumda giydiği elbisenin azizliğine uğrayarak frikik verdiği için bazı kesimler tarafından eleştirilen Şıkel, “Frikik verdi diye haberler çıktı. Tabii ki podyum kazalar oluyor. 20 yıldır bu işi yapan birisi olarak herhalde o kadar yırtmacı bir elbisenin içinde podyuma çıkacak değilim. Onu iç çamaşırı olarak görmek isteyen arkadaşlar görmek isteyebilirler. Ancak bu bir frikik değildir. O elbiseyi nasıl taşıyacağımı çok çok iyi biliyorum. Oradan görülme ihtimali olsaydı herhalde kasığa kadar yırtmaçlı bir elbise ile çıkmazdım. Onun için elbisenin kumaşından yapılmış baksır görünümlü, kalın kenarlı dediğimiz bir mayosu vardı. O yüzden o kadar rahat ve güvenli davrandım. Böyle yorumlar yapıldı. Özellikle kadınlar yapıyor bu yorumları. İstediklerini söyleyebilirler ama ben buradan bunu düzelteyim.” diyerek konu hakkında açıklama yaptı.
Çağla Şıkel önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Miss Turkey yarışmasında finale kalan güzellerin eleştirilmesiyle ilgili konuştu.
Güzellerle ilgili yapıya kötü yorumlara çok üzüldüğünü ifade eden Şıkel, “Kadın olarak birbirimize destem olmak gerekirken illa insanların kafamızda oluşturduğumuz bu güzellik kalıplarına oturtmaya çalışıyoruz. Onlar gencecik kızlar. Ben 17-18 yaşında katılmıştım güzellik yarışmasına. ‘Nereden buluyorlar bu çirkin kızları’ demek hoş değil. Onlar da anasının kızları, evlatları. Kendilerini onların yerine koysunlar ve birazcık destek olsunlar. Benim dönemimde benim yarışmamda benden çok daha güzel kızlar olmasına rağmen benim seçilme sebebim podyumda bir ışığım olması bir enerjim olması. Ölene kadar bu işi yapabilme potansiyelim olduğu için seçildim. Güzellik sadece hokka burun, kiraz dudakla olan bir şey değil. Kızları gördüm ve çok uzun zamandır bu kadar güzel kızı aynı anda görmedim. Hepsi çok güzel.” diyerek güzellere destek çıktı.
Miss Turkey yarışmasındaki torpil iddialarıyla ilgili olarak ise, “Beğenen beğenmiştir beğenmeyen torpilli demiştir. Güzellik göreceli bir kavramdır. Benim dönemimde de böyle dedikodular olmuştur. Bunlar klasik dedikodular." dedi.
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