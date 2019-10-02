Güzellerle ilgili yapıya kötü yorumlara çok üzüldüğünü ifade eden Şıkel, “Kadın olarak birbirimize destem olmak gerekirken illa insanların kafamızda oluşturduğumuz bu güzellik kalıplarına oturtmaya çalışıyoruz. Onlar gencecik kızlar. Ben 17-18 yaşında katılmıştım güzellik yarışmasına. ‘Nereden buluyorlar bu çirkin kızları’ demek hoş değil. Onlar da anasının kızları, evlatları. Kendilerini onların yerine koysunlar ve birazcık destek olsunlar. Benim dönemimde benim yarışmamda benden çok daha güzel kızlar olmasına rağmen benim seçilme sebebim podyumda bir ışığım olması bir enerjim olması. Ölene kadar bu işi yapabilme potansiyelim olduğu için seçildim. Güzellik sadece hokka burun, kiraz dudakla olan bir şey değil. Kızları gördüm ve çok uzun zamandır bu kadar güzel kızı aynı anda görmedim. Hepsi çok güzel.” diyerek güzellere destek çıktı.