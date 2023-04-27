C ile Başlayan Kız İsimleri: C Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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C ile Başlayan Kız İsimleri

Bebek bekleyen çiftlerin önem verdiği konulardan biri, çocuklarına koyacakları isim oluyor. Geçmişten günümüze yeni doğan bebeklerin hangi ismi alacağı büyük bir araştırma gerektirmiştir. Günümüzde isim aramak için kolay ve pratik yollar bulunmaktadır. Bunlardan biri ise internet araştırmalarıdır. C ile başlayan kız isimleri hakkında bilgi edinmek isteyenler için detaylı bir içerik hazırladı. Her bir ismi ve anlamını inceleyerek, doğacak kızınız için en doğru ismi bulabilirsiniz.

C Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Cahide : Çaba gösteren çalışkan kadın

: Çaba gösteren çalışkan kadın Canan : Âşık olunan kadın, sevilen kadın

: Âşık olunan kadın, sevilen kadın Candan : Gönülden, kalpten olan

: Gönülden, kalpten olan Cangül : Gül gibi canlı, saf ve temiz olan

: Gül gibi canlı, saf ve temiz olan Cankız : Şirin ve sevecen kız

: Şirin ve sevecen kız Cansel : Can veren su, canla ilgili

: Can veren su, canla ilgili Cansın : İçten olansın

: İçten olansın Cansu : Verilen ilk su, hayat suyu

: Verilen ilk su, hayat suyu Cansever : İnsan seven kişi

: İnsan seven kişi Canten : Beden, ruh

: Beden, ruh Cavidan : Sonsuza kadar yaşayan

: Sonsuza kadar yaşayan Cavide : Ebedi, sonsuz

: Ebedi, sonsuz Cazibe : Alımlı ve güzel kız

: Alımlı ve güzel kız Cemalnur : Nur yüzlü

: Nur yüzlü Cemile : Güzel davranış ve huyların tümü

: Güzel davranış ve huyların tümü Cemre : Kor parçası; hava, su ve toprağa düştüğü düşünülen sıcaklık

: Kor parçası; hava, su ve toprağa düştüğü düşünülen sıcaklık Cennet : İyi insanların öldüğünde gideceğine inanılan yer

: İyi insanların öldüğünde gideceğine inanılan yer Ceren : Ceylan, ceylan yavrusu

: Ceylan, ceylan yavrusu Cevriye : Çileli, sitemkâr

: Çileli, sitemkâr Cevza : İkizler burcu

: İkizler burcu Ceyda : Uzun boylu, güzel ve alımlı kadın

: Uzun boylu, güzel ve alımlı kadın Ceydanaz : Nazlı ve güzel kadın

: Nazlı ve güzel kadın Ceydacan : Güzel dost

: Güzel dost Ceyla : İnsanlığa adanan, adanmış

: İnsanlığa adanan, adanmış Ceylan : Güzel gözlü zarif kadın, ahu, maral

: Güzel gözlü zarif kadın, ahu, maral Ceylin : Cennete açılan kapı

: Cennete açılan kapı Ceysu : Su gibi temiz

: Su gibi temiz Cezire : Denizde bulunan ada

: Denizde bulunan ada Cezlan : Mutlu insan

: Mutlu insan Cezmiye : Kararından dönmeyen kişi

: Kararından dönmeyen kişi Cihan : Alem, dünya

: Alem, dünya Cihanay : Dünya güzeli

: Dünya güzeli Cihandide : Dünyayı gezen

: Dünyayı gezen Cihancan : Dünya dostu

: Dünya dostu Cihangül : Güllerle dolu cihan

: Güllerle dolu cihan Cihannur : Aleme yayılan nur

: Aleme yayılan nur Cihanter : Dünyaya yayılan ışık

: Dünyaya yayılan ışık Cili : Ayın çevresinde meydana gelen açık renk lekeler

: Ayın çevresinde meydana gelen açık renk lekeler Cilvenaz : Cilveli, nazlı kadın

: Cilveli, nazlı kadın Cinan : Cennet, cennetler

: Cennet, cennetler Cudiye: Eli açık kişi

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner