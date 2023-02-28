Ne yazık ki ülkemiz üzerinde c harfiyle başlayan şehir yoktur. Bu da bizi c harfiyle başlayan ülke isimlerine yöneltir. Dünya genelinde ise ülkemizin aksine c harfiyle başlayan pek çok şehir bulunmaktadır. C harfi ile başlayan şehirler, c harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de c harfiyle başlayan şehir isimleri, c harfiyle başlayan başkentler? C harfiyle ilgili ülke, şehir ve başkent isimlerine haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.
C Harfi İle Başlayan Şehirler
Dünya genelinde c harfiyle başlayan bir düzüne şehir bulunmaktadır. Konumlandıkları kıtalar ya da yüz ölçümleri açısından farklılık gösterse de bunların bir kısmına aşina olabilirsiniz. İşte, dünyada c harfiyle başlayan şehirlerden bazıları:
- Ca Mau City - Vietnam
- Cabimas - Venezuela
- Cacador - Brezilya
- Cadillac - Amerika
- Cairns - Avustralya
- Calama - Şili
- Caleta Olivia - Arjantin
- Calexico - Amerika
- Cali - Kolombiya
- Cambridge - Birleşik Krallık
- Cambridge - Amerika
- Cannes - Fransa
- Capri - İtalya
- Cardiff - Birleşik Krallık
- Carlton Hill - Avustralya
- Carolina - Brezilya
- Casablanca - Fas
- Cat Island - Bahamalar
- Cavite City - Filipinler
- Cedar Rapids - Amerika
- Centerville - Amerika
- Chagni - Etiyopya
- Changhai - Çin
- Charleston - Amerika
- Charleville - Avustralya
- Chek Lap Kok - Hong Kong
- Chennai - Hindistan
- Cherepovets - Rusya
- Chernivtsi - Ukraine
- Cherokee - Amerika
- Chiang Mai - Tayland
- Chiang Rai - Tayland
- Chibougamau - Kanada
- Chicago - Amerika
- Chickasha - Amerika
- Chihuahua - Meksika
- Chilas - Pakistan
- Chita - Rusya
- Chitato - Angola
- Churchill - Kanada
- Cleveland - Amerika
- Clifton Hills - Avustralya
- Clinton - Amerika
- Coatesville - Amerika
- Coll Island - Birleşik Krallık
- Cologne - Almanya
- Columbia - Amerika
- Coro - Venezuela
- Courcheval - Fransa
- Crane Island - Amerika
- Cross Lake - Kanada
- Crossville - Amerika
- Curitiba - Brezilya
- Częstochowa – Polonya
- Crestview, FL - Amerika
- Crete Island - Yunanistan
- Criciúma - Brezilya
- Cristalândia - Brezilya
- Cromarty - Birleşik Krallık
- Cross City - Amerika
- Cross Lake - Kanada
- Crossett - Amerika
- Crotone - İtalya
- Cruz Alta - Brezilya
- Crystal Lake - Amerika
- Cuamba - Mozambik
- Cube Cove - Amerika
- Cuenca – Ekvador
- Cuito Cuanavale - Angola
- Culebra Island - Puerto Rico
- Culiacán - Meksika
- Culleredo - İspanya
- Culver City - Amerika
- Cumaru Do Norte - Brezilya
- Cumberland - Amerika
- Cuneo - İtalya
- Curitiba - Brezilya
- Currillo Kolombiya
- Cusco - Peru
- Cushing - Amerika
- Cut Bank - Amerika
- Cutral-Co - Arjantin
- Cuxhaven - Almanya
- Cuyo – Filipinler
C Harfiyle Başlayan Ülkeler
Dünya üzerinde c harfiyle başlayan toplam 5 ülke yer almaktadır. Bunlar:
- Cezayir
- Cibuti
- Cebelitarık
- Cayman adaları
- Cook adaları
Türkiye'de C Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri
Ne yazık ki ülkemizde c harfiyle başlayan herhangi bir şehir bulunmamaktadır. 81 ilimizin hiçbiri c harfiyle başlamamaktadır.
C Harfiyle Başlayan Başkentler
Dünya genelinde c harfiyle başlayan belli başlı başkentler mevcuttur. İşte, c harfiyle başlayan başkentler:
- Cakarta - Endonezya
- Canberra - Avustralya
- Cape Town - Güney Afrika
- Caracas - Venezuela
- Castries -Saint Lucia
- Cezayir - Cezayir
- Charlotte Amalie - ABD Virjin Adaları
- Cibuti - Cibuti
- Cockburn Town - Turks ve Caicos Adaları
- Colombo - Sri Lanka
- Conakry - Gine
- Cotonou - Benin (Fiilî)
- Cuba - Güney Sudan