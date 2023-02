HABERTURK.COM

Ne yazık ki ülkemiz üzerinde c harfiyle başlayan şehir yoktur. Bu da bizi c harfiyle başlayan ülke isimlerine yöneltir. Dünya genelinde ise ülkemizin aksine c harfiyle başlayan pek çok şehir bulunmaktadır. C harfi ile başlayan şehirler, c harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de c harfiyle başlayan şehir isimleri, c harfiyle başlayan başkentler? C harfiyle ilgili ülke, şehir ve başkent isimlerine haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

C Harfi İle Başlayan Şehirler

Dünya genelinde c harfiyle başlayan bir düzüne şehir bulunmaktadır. Konumlandıkları kıtalar ya da yüz ölçümleri açısından farklılık gösterse de bunların bir kısmına aşina olabilirsiniz. İşte, dünyada c harfiyle başlayan şehirlerden bazıları:

Ca Mau City - Vietnam

Cabimas - Venezuela

Cacador - Brezilya

Cadillac - Amerika

Cairns - Avustralya

Calama - Şili

Caleta Olivia - Arjantin

Calexico - Amerika

Cali - Kolombiya

Cambridge - Birleşik Krallık

Cambridge - Amerika

Cannes - Fransa

Capri - İtalya

Cardiff - Birleşik Krallık

Carlton Hill - Avustralya

Carolina - Brezilya

Casablanca - Fas

Cat Island - Bahamalar

Cavite City - Filipinler

Cedar Rapids - Amerika

Centerville - Amerika

Chagni - Etiyopya

Changhai - Çin

Charleston - Amerika

Charleville - Avustralya

Chek Lap Kok - Hong Kong

Chennai - Hindistan

Cherepovets - Rusya

Chernivtsi - Ukraine

Cherokee - Amerika

Chiang Mai - Tayland

Chiang Rai - Tayland

Chibougamau - Kanada

Chicago - Amerika

Chickasha - Amerika

Chihuahua - Meksika

Chilas - Pakistan

Chita - Rusya

Chitato - Angola

Churchill - Kanada

Cleveland - Amerika

Clifton Hills - Avustralya

Clinton - Amerika

Coatesville - Amerika

Coll Island - Birleşik Krallık

Cologne - Almanya

Columbia - Amerika

Coro - Venezuela

Courcheval - Fransa

Crane Island - Amerika

Cross Lake - Kanada

Crossville - Amerika

Curitiba - Brezilya

Częstochowa – Polonya

Crestview, FL - Amerika

Crete Island - Yunanistan

Criciúma - Brezilya

Cristalândia - Brezilya

Cromarty - Birleşik Krallık

Cross City - Amerika

Cross Lake - Kanada

Crossett - Amerika

Crotone - İtalya

Cruz Alta - Brezilya

Crystal Lake - Amerika

Cuamba - Mozambik

Cube Cove - Amerika

Cuenca – Ekvador

Cuito Cuanavale - Angola

Culebra Island - Puerto Rico

Culiacán - Meksika

Culleredo - İspanya

Culver City - Amerika

Cumaru Do Norte - Brezilya

Cumberland - Amerika

Cuneo - İtalya

Curitiba - Brezilya

Currillo Kolombiya

Cusco - Peru

Cushing - Amerika

Cut Bank - Amerika

Cutral-Co - Arjantin

Cuxhaven - Almanya

Cuyo – Filipinler

C Harfiyle Başlayan Ülkeler

Dünya üzerinde c harfiyle başlayan toplam 5 ülke yer almaktadır. Bunlar:

Cezayir

Cibuti

Cebelitarık

Cayman adaları

Cook adaları

Türkiye'de C Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ne yazık ki ülkemizde c harfiyle başlayan herhangi bir şehir bulunmamaktadır. 81 ilimizin hiçbiri c harfiyle başlamamaktadır.

C Harfiyle Başlayan Başkentler

Dünya genelinde c harfiyle başlayan belli başlı başkentler mevcuttur. İşte, c harfiyle başlayan başkentler:

Cakarta - Endonezya

Canberra - Avustralya

Cape Town - Güney Afrika

Caracas - Venezuela

Castries -Saint Lucia

Cezayir - Cezayir

Charlotte Amalie - ABD Virjin Adaları

Cibuti - Cibuti

Cockburn Town - Turks ve Caicos Adaları

Colombo - Sri Lanka

Conakry - Gine

Cotonou - Benin (Fiilî)

Cuba - Güney Sudan

