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C harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de c harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

Genellikle kelime oyunları belirli harflerle başlayan ülke ve şehir isimlerini bulmaya yöneliktir. Genel kültürümüz geliştikçe şehir ya da ülke isimlerine daha fazla aşina oluruz. Bunlardan biri de c harfiyle başlayan isim ya da şehir adlarını içerir.

Giriş: 28.02.2023 - 13:18 | Güncelleme: ABONE OL
C harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de c harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?
HABERTURK.COM

Ne yazık ki ülkemiz üzerinde c harfiyle başlayan şehir yoktur. Bu da bizi c harfiyle başlayan ülke isimlerine yöneltir. Dünya genelinde ise ülkemizin aksine c harfiyle başlayan pek çok şehir bulunmaktadır. C harfi ile başlayan şehirler, c harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de c harfiyle başlayan şehir isimleri, c harfiyle başlayan başkentler? C harfiyle ilgili ülke, şehir ve başkent isimlerine haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

C Harfi İle Başlayan Şehirler

Dünya genelinde c harfiyle başlayan bir düzüne şehir bulunmaktadır. Konumlandıkları kıtalar ya da yüz ölçümleri açısından farklılık gösterse de bunların bir kısmına aşina olabilirsiniz. İşte, dünyada c harfiyle başlayan şehirlerden bazıları:

  • Ca Mau City - Vietnam
  • Cabimas - Venezuela
  • Cacador - Brezilya
  • Cadillac - Amerika
  • Cairns - Avustralya
  • Calama - Şili
  • Caleta Olivia - Arjantin
  • Calexico - Amerika
  • Cali - Kolombiya
  • Cambridge - Birleşik Krallık
  • Cambridge - Amerika
  • Cannes - Fransa
  • Capri - İtalya
  • Cardiff - Birleşik Krallık
  • Carlton Hill - Avustralya
  • Carolina - Brezilya
  • Casablanca - Fas
  • Cat Island - Bahamalar
  • Cavite City - Filipinler
  • Cedar Rapids - Amerika
  • Centerville - Amerika
  • Chagni - Etiyopya
  • Changhai - Çin
  • Charleston - Amerika
  • Charleville - Avustralya
  • Chek Lap Kok - Hong Kong
  • Chennai - Hindistan
  • Cherepovets - Rusya
  • Chernivtsi - Ukraine
  • Cherokee - Amerika
  • Chiang Mai - Tayland
  • Chiang Rai - Tayland
  • Chibougamau - Kanada
  • Chicago - Amerika
  • Chickasha - Amerika
  • Chihuahua - Meksika
  • Chilas - Pakistan
  • Chita - Rusya
  • Chitato - Angola
  • Churchill - Kanada
  • Cleveland - Amerika
  • Clifton Hills - Avustralya
  • Clinton - Amerika
  • Coatesville - Amerika
  • Coll Island - Birleşik Krallık
  • Cologne - Almanya
  • Columbia - Amerika
  • Coro - Venezuela
  • Courcheval - Fransa
  • Crane Island - Amerika
  • Cross Lake - Kanada
  • Crossville - Amerika
  • Curitiba - Brezilya
  • Częstochowa – Polonya
  • Crestview, FL - Amerika
  • Crete Island - Yunanistan
  • Criciúma - Brezilya
  • Cristalândia - Brezilya
  • Cromarty - Birleşik Krallık
  • Cross City - Amerika
  • Cross Lake - Kanada
  • Crossett - Amerika
  • Crotone - İtalya
  • Cruz Alta - Brezilya
  • Crystal Lake - Amerika
  • Cuamba - Mozambik
  • Cube Cove - Amerika
  • Cuenca – Ekvador
  • Cuito Cuanavale - Angola
  • Culebra Island - Puerto Rico
  • Culiacán - Meksika
  • Culleredo - İspanya
  • Culver City - Amerika
  • Cumaru Do Norte - Brezilya
  • Cumberland - Amerika
  • Cuneo - İtalya
  • Curitiba - Brezilya
  • Currillo Kolombiya
  • Cusco - Peru
  • Cushing - Amerika
  • Cut Bank - Amerika
  • Cutral-Co - Arjantin
  • Cuxhaven - Almanya
  • Cuyo – Filipinler

C Harfiyle Başlayan Ülkeler

Dünya üzerinde c harfiyle başlayan toplam 5 ülke yer almaktadır. Bunlar:

  • Cezayir
  • Cibuti
  • Cebelitarık
  • Cayman adaları
  • Cook adaları

Türkiye'de C Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ne yazık ki ülkemizde c harfiyle başlayan herhangi bir şehir bulunmamaktadır. 81 ilimizin hiçbiri c harfiyle başlamamaktadır.

C Harfiyle Başlayan Başkentler

Dünya genelinde c harfiyle başlayan belli başlı başkentler mevcuttur. İşte, c harfiyle başlayan başkentler:

  • Cakarta - Endonezya
  • Canberra - Avustralya
  • Cape Town - Güney Afrika
  • Caracas - Venezuela
  • Castries -Saint Lucia
  • Cezayir - Cezayir
  • Charlotte Amalie - ABD Virjin Adaları
  • Cibuti - Cibuti
  • Cockburn Town - Turks ve Caicos Adaları
  • Colombo - Sri Lanka
  • Conakry - Gine
  • Cotonou - Benin (Fiilî)
  • Cuba - Güney Sudan
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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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