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Ç harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de ç harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?

Dünya genelinde her biri ayrı kıtalarda yer alan 3 ülke mevcuttur. Ç harfiyle başlayan ülke ve şehir isimleri alfabenin diğer harflerine oranla daha azdır. Ç harfiyle başlayan ülke ya da şehir isimleri kelime oyunlarında da karşımıza çıkmaktadır.

Giriş: 28.02.2023 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
Ç harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: Türkiye'de ç harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?
HABERTURK.COM

Ç harfi alfabemizin dördüncü harfidir. Ç harfiyle başlayan ülkemizde üç adet şehir yer almaktadır. Bu şehirler Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Ç harfi ile başlayan şehirler, ç harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de ç harfiyle başlayan şehir isimleri, ç harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte ç harfiyle başlayan şehir, başkent ve ülkeler hakkında detaylı bilgiler…

Ç Harfi İle Başlayan Şehirler

Ç harfi İngiliz alfabesinde bulunmaz. Bu sebeple ana dili İngilizce olan ülkelerin şehir adlarında ç harfine rastlayamayız. İşte, ç harfiyle başlayan şehirlerin başlıcaları:

  • Çernobil ve Çerkassi - Ukrayna
  • Çongçing ve Çengdu - Çin Halk Cumhuriyeti
  • Çetine - Karadağ
  • Çaçak - Sırbistan
  • Çebarkul - Rusya
  • Çaykovski - Rusya
  • Çernuşka - Rusya
  • Çusoyov – Rusya

Ç Harfiyle Başlayan Ülkeler

Ç ile başlayan ülke isimler alfabenin diğer harflerine nazaran daha azınlıktadır. Kısa bir bilgilendirme yapmak gerekirse ç harfiyle başlayan üç adet ülkenin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar:

  • Çin Halk Cumhuriyeti (Çin) Rusya’dan sonra dünyadaki en büyük ikinci ülkedir.
  • Çad Orta Afrika’da yer alır.
  • Çek Cumhuriyeti Resmi adı Çekya’dır. 10 milyonun üzerinde bir nüfusa sahiptir.

Türkiye'de Ç Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Ülkemiz üzerinde ç harfiyle başlayan üç adet şehir mevcuttur. Bu şehirler farklı bölgeler de konumlanmıştır.

  • Çanakkale - Marmara bölgesinde yer almaktadır. Jeolojik açıdan önemli bir konumda bulunur. Turizm ve balıkçılık alanında gelişmiştir. En kalabalık ilçeleri; Biga, Çan ve Gelibolu’dur.
  • Çorum - Orta Karadeniz’de bulunur. Çorum Müzesi turistik açıdan önemlidir.
  • Çankırı – İç Anadolu bölgesinde yer alan Çankırı; Ankara, Bolu, Çorum ve Kastamonu ile sınır komşudur.

Ç Harfiyle Başlayan Başkentler

Dünya genelinde ç harfiyle başlayan başkent bulunmamaktadır. Dediğimiz gibi bunun en belirleyici sebeplerinden biri ç harfinin İngiliz alfabesinde kullanılmamasıdır. Genellikle ç yerine c harfiyle başlayan başkent ve ülke isimlerine rastlarız. Dünya üzerinde tanınan 193 ülke mevcuttur. Ancak birleşmiş milletler tarafından tanınmayan ülkelerle bilirlikte bu sayı toplam 236’yı bulmaktadır. Tüm bu ülkeler içinde ç harfiyle başlayan herhangi bir başkent bulunmamaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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