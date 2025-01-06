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        Haberler Ekonomi Otomobil BYD Türkiye günde 206 araç sattı - Otomobil Haberleri

        BYD Türkiye günde 206 araç sattı

        BYD Türkiye, 15 Kasım'daki lansman sonrası Aralık ayı sonuna kadar 6 bin 591 adet araç sattığını açıkladı. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "Önümüzdeki dönemde hem ürün yelpazemizi genişletmeyi hem de daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Bu rakam, Çinli markanın 15 Kasım'dan itibaren günde 206 araç sattığını gösteriyor. Türkiye'ye toplamda 1 milyar dolarlık yatırım yapacak BYD, Manisa'da yıllık 150 bin adet kapasiteli otomotiv fabrikası kuracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 10:56 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:56
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        Türkiye'de günde 206 araç sattı
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        Manisa'da üretim yapmaya hazırlanan BYD'nin 15 Kasım’da gerçekleştirdiği yeni dönem lansmanı sonrasında, markanın elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerinin satış performansı belli oldu.

        SUV'lardan sonra sıra sedan modellerde
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        Lansmanda ilk kez pazara sunulan E segmentindeki sedan modeli HAN, tam elektrikli dört çeker D sedan modeli SEAL AWD, elektrikli hatchback modeli DOLPHIN, tam elektrikli D-SUV SEAL U EV ve yeniden satışa sunulan şarj edilebilir hibrit D-SUV SEAL U DM-i ve tam elektrikli C-SUV ATTO 3 modelleriyle toplamda 6 araçtan oluşan güçlü bir ürün gamı tanıtıldı.

        BYD Türkiye, bu ürün gamıyla 32 günlük süre içinde toplam 6 bin 591 adetlik satış performansı yakaladı.

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        YENİ MODELLER YOLDA

        BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "15 Kasım’da gerçekleştirdiğimiz lansmanımızın ardından, sadece otuz iki günde 6.591 adet otomobili müşterilerimizle buluşturarak yılı güçlü bir şekilde kapattık. BYD SEAL U DM-i modelimizin, 2024 yılındaki toplam 4 bin 525 adetlik satış performansı ile, Türkiye şarj edilebilir hibrit pazarında BYD’yi liderlik konumuna taşıdığını tahmin ediyorum. Önümüzdeki dönemde hem ürün yelpazemizi genişletmeyi hem de daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

        İsmail Ergun, 15 Kasım'da gerçekleşen lansmanda yaptığı açıklamada, BYD'nin 2024 sonuna kadar 6 bin otomobil satma hedefi olduğunu bildirmişti.

        BYD Türkiye, 2025'in üçüncü çeyreğinde sportif SUV modeli SEALION 7’yi pazara sunmaya hazırlanıyor.

        27 YIL SONRA İLK YATIRIM

        Türkiye'ye 27 yılın ardından ilk kez doğrudan bir otomotiv yatırımı Çinli BYD'den geldi. Toplamda 1 milyar dolarlık yatırım yapacak BYD, yıllık 150 bin adet kapasiteli otomotiv fabrikası kuracak.

        2026 yılından itibaren de tesiste elektrikli ve plug-in hibrit modeller üretilecek. BYD'nin üretim tesisi Manisa'da yer alacak.

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