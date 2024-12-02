BYD'nin sedan modelleri de geliyor

BYD Türkiye, E segmentindeki amiral gemisi sedan modeli Han ve D segmentindeki sedan modeli Seal'ı Türkiye’de satışa sundu. Han, 517 HP gücü ve 521 km menzile sahip. Seal ise, sportif tasarımı, 530 HP gücü, 520 km menzili ve 3.8 saniye olan 0-100 km/s hızlanmasıyla dikkat çekiyor.

Markanın iki yeni modelinin satışa sunulmasının ardından değerlendirmeler yapan BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "Geçtiğimiz günlerde dört farklı SUV ve hatchback modellerimizi satışa sunmuştuk. Han modelimiz sahip olduğu sportif sürüş özellikleriyle üst düzey bir sürüş keyfi sunarken, yüksek konfora sahip arka koltuklarıyla bir makam aracı olarak tercih edilebilecek. Seal modelimiz ise tasarımı ve sportif sürüşüyle yeniliklere açık Türk tüketicisinin kısa zamanda beğenisini kazanacak. Türkiye'deki elektrikli araç pazarının hızlı dönüşümünde modellerimizle önemli bir rol oynayacağımıza inanıyoruz" dedi.

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'15 BİNDEN FAZLA TALEP ALDIK' Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Türkiye'de satışa sunacağı yeni modellerin Kasım ayında açıklanan fiyatları tartışma yaratmıştı. Merakla beklenen fiyatları yüksek bulanlar, sosyal medyada farklı hesaplama yöntemleri ile fiyatların olması gerekenden yüksek olduğunu kanıtlamaya çalışmaya başlamışlardı. Bu kapsamda, yurtdışındaki fiyatlar ile Türkiye'de açıklanan fiyatlar da son günlerde sıklıkla karşılaştırılıyor.

REKLAM BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı Haberi Görüntüle Bu konuda net açıklamalarda bulunan Ergun, 15 Kasım’da gerçekleştirilen yeni dönem lansmanının ardından, müşterilerin markaya yoğun ilgi gösterdiklerini vurguladı. Ergun, "Yeni araçlarımızı ve fiyatlarımızı açıkladıktan sonra BYD Türkiye’ye ait tüm kanallar ve bayilerimizde dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. BYD modellerine gösterilen ilgiden büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Lansman sonrasında satışa sunulan modellerimiz için 15 binin üzerinde talep aldık. Bugün itibarıyla 7 binin üzerinde müşteri farklı modellerimiz için kapora vererek sıraya girdi" diye konuştu.

BYD'nin 2024 sonuna kadar 6 bin otomobil satma hedefi bulunuyor. İsmail Ergun'un yaptığı açıklamalarda vurguladığı 7 bin kapora ödemesi, bu hedefin şimdiden aşıldığını gösteriyor. TESLİMATLAR ARALIK'TA BAŞLAYACAK Yapılan açıklamaya göre, Han 3 milyon 200 bin TL fiyatıyla BYD showroomlarında Aralık ayının ikinci haftası itibarıyla yerini alıyor. İki elektrik motoruyla 380 kW (517 HP) güç ve dört tekerlekten çeker sürüş sunan otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlayarak 180 km/s hıza ulaşıyor. 85.4 kWsa bataryasıyla 521 km menzil sağlayan araç, 120 kW DC şarj desteğiyle bataryasını yüzde 30’dan yüzde 80’e 30 dakikada doldurabiliyor.

REKLAM D segment tam elektrikli bir sedan model olan Seal ise, 2 milyon 440 bin TL fiyatıyla Aralık ayının ikinci yarısında satışa sunuluyor. 82.5 kWsa kapasiteli Blade Batarya ile donatılan otomobil, dört çeker sürüşe sahip. Seal, tek şarjla 520 km menzil sunuyor. 150 kW DC hızlı şarj kapasitesine sahip aracın bataryası yüzde 30’dan yüzde 80’e 26 dakikada dolabiliyor. Toplam 390 kW (530 HP) güç üreten çift motorlu Seal, 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede gerçekleştiriyor.

Seal ve Han'ın gelişi ile birlikte, BYD'nin model gamı da tamamlanmış oldu. Çinli marka, Kasım ayı ortasından itibaren Dolphin, SEAL U, SEAL U DM-i ve Atto 3 modellerini satışa sunmaya başlamıştı. 2026'DA MANİSA'DA ÜRETİME BAŞLAYACAK BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yaz aylarında imzalanan anlaşmaya göre, Çinli üretici Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Türkiye'ye 27 yılın ardından ilk kez doğrudan bir otomotiv yatırımı anlamına gelen bu anlaşma kapsamında, yıllık 150 bin adet kapasiteli otomotiv fabrikası kurulacak, 2026 yılından itibaren de tesiste elektrikli ve plug-in hibrit modeller üretilecek.

Çin'den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobillere, 8 Temmuz itibari ile yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulanmaya başlanmıştı. Yerli üreticileri korumak ve pazardaki yerli araç payını artırmak üzere alınan bu karar kapsamında, Çinli otomobil markalarının ithal ettikleri araçları ek gümrük vergisine maruz kalmadan satmalarının tek yolu ise Türkiye'ye yatırım yapmaları olarak belirlenmişti.

Dolayısı ile, 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması sayesinde, BYD'nin yerli üretime geçene kadar da ek gümrük vergisine maruz kalmadan otomobillerini Türkiye'de satabilmesinin önü açılmış oldu.