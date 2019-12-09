SON DAKİKA!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini düşerken, büyüme beklenti yükseldi. Yıl sonu Dolar/TL beklentisi 5.91'den 5.82'ye geriledi. Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12.18'den yüzde 11.62'ye geriledi. 2019 yılı büyüme beklentisi yüzde 0.3'ten yüzde 0.4'e çıktı.

YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 11.62

2019 yılı Aralık ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,72 iken, bu anket döneminde yüzde 0,59'a indi. Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,18 iken, bu anket döneminde yüzde 11,62'ye geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.46 iken, bu anket döneminde yüzde 10,07 oldu.

YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ 5.82



2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,91 TL iken, bu anket döneminde 5,82 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,32 TL ve 6,35 TL olarak gerçekleşti.

2019 yılı cari işlemler dengesi beklentisi, bir önceki anket döneminde 0,6 milyar dolar iken, bu anket döneminde 1,2 milyar dolar oldu. 2020 yılı cari işlemler dengesi beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla -13,3 milyar dolar ve -13,9 milyar dolar oldu.



2019 BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 0.4

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,3 iken, bu anket döneminde yüzde 0,4 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.