Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükçekmece’de motosiklet kazası: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece’de motosiklet kazası: 2 ölü

        Büyükçekmece'de sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yola devrildi. Yolda sürüklenerek kaldırım kenarındaki demir dubalara çarpan motosiklet sürücüsü Ali Karaca(23) ve arkasındaki yolcu Recep Karadeniz(25), olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 22:58 Güncelleme: 16.09.2025 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükçekmece'de feci kaza! 2 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyükçekmece’deki kaza saat 19.00 sıralarında Türkoba Mahallesi Atatürk 2. Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen Ali Karaca idaresindeki motosiklet, sürücünün gidon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Yolda sürüklenen sürücü Ali Karaca ve arkasındaki yolcu Recep Karadeniz, kaldırım kenarındaki demir dubalara çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Karaca ve Karadeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Karaca ve Karadeniz'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Putin askeri üniforma giydi
        Putin askeri üniforma giydi
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trump'tan gazeteciye: Sessiz ol
        Trump'tan gazeteciye: Sessiz ol
        NBA yıldızından Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı
        NBA yıldızından Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Habertürk Anasayfa