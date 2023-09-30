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        Haberler Televizyon Büyük ödülün sahibi oldu! MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef All Star 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?

        MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu?

        MasterChef All Star'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan ödül oyunu gecesinde günün konsepti peynirler ve sıfır atık oldu. Düello şeklinde oynanan ödül oyununda rakibini yenen yarışmacı finale çıkacak. Günün sonunda en başaralı tabağı çıkaran yarışmacı büyük ödül 100 bin TL'nin sahibi oldu. İşte 29 Eylül 2023 Cuma MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı ve haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 01:44 Güncelleme: 30.09.2023 - 01:44
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        • 1

          MasterChef heyecanı ödül oyunu ile devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ödül oyunu gecesinde yarışmacılardan peynirden oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Zorlu mücadelelere sahne olan ödül oyunu gecesinde bir yarışmacı 100.000 liranın sahibi oldu. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Peynirlerden oluşan yaratıcı bir yemeğin yağıldığı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.

          MasterChef ödül oyunu gecesinde ikinci tura kalan Sergen, Barbaros, Barış, Kıvanç, Azize, Tolga, Dilara, Esra, Tahsin, Cemre sıfır atık konseptinde yarıştı.

          Kıran kırana mücadelelere sahne olan ikinci etapta en başarılı tabağı ortaya çıkaran Barbaros 100 bin TL'lik büyük ödülün oldu.

        • 3

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

          Haftanın ilk eleme adayı Tahsin'in seçimi ile Tanya oldu. Eleme potasına giden ikinci yarışmacı Barış, üçüncü yarışmacı ise Kıvanç oldu. Dördüncü eleme adayı ise Esra oldu. Beşinci eleme adayı Batuhan olurken, altıncı eleme adayı Eren oldu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni takımlar...

          Mavi Takım

          Tahsin - Kaptan

          Sergen

          Metin

          Barbaros

          Ayaz

          Azize

          Tanya

          Barış

          Alican

          Eda

        • 5

          Kırmızı Takım

          Eren - Kaptan

          Hasan

          Kıvanç

          Dilara

          Tolga

          Esra

          Cemre

          Batuhan

          Uğur

          Kerem

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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