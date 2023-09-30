MasterChef heyecanı ödül oyunu ile devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ödül oyunu gecesinde yarışmacılardan peynirden oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Zorlu mücadelelere sahne olan ödül oyunu gecesinde bir yarışmacı 100.000 liranın sahibi oldu. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...