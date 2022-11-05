A101 aktüel kataloğunda bu hafta; Robot süpürge, TV koltuğu, elektrikli katlanabilir bisiklet, çamaşır ve bulaşık makinesi, Ultra HD televizyon, canlı çiçek çeşitleri, çift kişilik yorgan ve yastık, Parex temizlik kovası ve daha birçok ürün alıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. İşte 10 Kasım Perşembe A101 aktüel kataloğu...