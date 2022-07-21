Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Başkanı Christine Lagarde, gelecek toplantılarda faiz oranlarının normalleşmesinin uygun olacağını söyledi. ECB'nin 50 baz puanlık, beklentilerin üzerinde faiz artırımının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Lagarde ''Normalleşme politikasında daha büyük adım atmayı uygun gördük'' dedi.

Lagarde önümüzdeki dönemde tedarik sorunlarının gevşeyeceğini öngördü. Enerji maliyetleri nedeniyle fiyat baskılarının daha fazla sektöre yayıldığını belirten Lagarde ''Küresel enerji fiyatları yakın gelecekte yüksek kalmaya devam edecek'' dedi.

''Mali politika bütün ülkelerde borcun sürdürülebilirliğini hedeflemeli'' diyen Lagarde mali politikanın savaşın etkisinin azalmasını sağladığını vurguladı.

Yeni Aktarım Güvence Enstrümanı TPI'ın kurulmasının etkili para politikası aktarımı için gerekli olduğunu vurgulayan Lagarde, ''TPI araç kutumuzda ek olacak. Detayları ayrı şekilde yayımlanacak'' dedi.