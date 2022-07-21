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Avrupa Merkez Bankası (ECB) 50 baz puanlık faiz artırımına gitti. Böylece marjinal fonlama faizi yüzde 0.75, mevduat faizi yüzde 0, ana refinansman faizi ise yüzde 0.5'e yükseltildi.

Banka, böylece 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu.

Faiz artırımı Euro Bölgesi'nde haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.6 ile rekor kırmasının ardından geldi.

Geçen haftaya kadar ECB'den bu toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımı bekleniyordu. Ancak uluslararası haber ajansları konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde ECB için 50 baz puanlık artırımın da masada olduğunu bildirmişti.

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