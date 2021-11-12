İrem 23 yaşındaydı! Büyük acı!

DHA

Giresun'da, dün akşam saatlerinde Tirebolu ilçesi Yılgın köyü sahil yolunda yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Salih Özcan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde araçtaki İrem Nur Ayhan'ın (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü Özcan ile Mehmet İlyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30) ise ilk müdahalelerinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖZEL OKULDA BEDEN ÖĞRETMENİYDİ

Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Özel bir kurumda beden eğitimi öğretmeni olan İrem Nur Ayhan'ın cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.