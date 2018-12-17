İmar affı, vergi borcu yapılandırması ve bedelli askerlik düzenlemesinden gelen ekstra gelir kaynakları ile bütçe kasım ayında 7.6 milyar TL fazla verdi.Ocak-kasım döneminde bütçe gelirleri 690 milyar 818 milyon lira oldu. Vergi gelirleri yüzde 17.7 artışla 575 milyar 785 milyon liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, kasım ayı ile ocak-kasım dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Buna göre, kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.6 artarak 81.9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 31.1 yükselerek 74.3 milyar lira oldu.