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        Haberler Magazin Büşra Pekin'in iki günlük İstanbul kaçamağı - Magazin haberleri

        Büşra Pekin'in iki günlük İstanbul kaçamağı

        Büşra Pekin, Kuruçeşme'deki bir mekânda objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, yeni bir proje için bir süredir şehir dışında olduğunu iki günlüğüne İstanbul'a geldiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 08:44 Güncelleme: 07.03.2024 - 08:44
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Büşra Pekin, Kuruçeşme'deki bir mekânda görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pekin; "Tesadüfen bir doğum gününe katılmış bulundum. Yemek yemeye geldik. Sonra oturalım dedik burada, denk geldik" diyerek güldü.

          Yeni bir proje hazırlığında olduğunu dile getiren Büşra Pekin; "Şehir dışındayım aslında ama iki günlüğüne İstanbul'a geldim. Burada işlerim ve toplantılarım vardı. Gayet güzel gidiyor her şey" ifadelerini kullandı.

        • 2

          "ROLLER İÇİN FARKLI KARAKTERLERE BÜRÜNMEYİ SEVİYORUM"

          Saç rengi hakkında konuşan Büşra Pekin; "Bir proje için sarışın oldum. Çok da sevdim ama artık değiştirmek istiyorum. Şu an içinde olduğum projede de sarışın olmamı istediler. O yüzden biraz daha kalacak. Kumrallığa dönesim var açıkçası... İlginç bir şekilde bana sarıyı yakıştıranlar çok oldu, normalde beni hiç sarı düşünmezdik. Şaşırma sebebim bu ama ben değişmeyi ve roller için farklı karakterlere bürünmeyi çok çok seven birisiyim. Aslında pembe de olsun istiyorum bir proje için ama bakalım. Kendi kendime yapacağımı sanmıyorum" dedi.

        • 3

          "HAYATIMDA KİMSE YOK"

          Geçtiğimiz haftalarda adı rapçi Norm Ender ile anılan Büşra Pekin, konuyla ilgili "Hayır canım. Ender benim arkadaşım. Hep beraber dışarı çıktığımız bir akşamda yan yana görüp yakıştıran birisinin yaptığı bir haber. Gerçek olmadığını da hemen ilan etmiş bulunduk. Hayatımda şu an kimse yok" diyerek iddiaları yalanladı.

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