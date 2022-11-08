"Baba', müthiş bir fırsat!" 0:00 / 0:00

Başrollerinde Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Baba'nın oyuncu kadrosunda yer alan Buse Meral, canlandırdığı 'Firuze' karakterini ve ‘Baba’nın izleyiciden büyük ilgi görmesinin sebebini anlattı. Habertürk'ten Şevval Yılmaz Kula'nın röportajı...

SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak'ın üstlendiği 'Baba'nın başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş yer alıyor. Yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de yayınlanacak olan dizinin ikinci sezonunda oyuncu kadrosuna katılan Buse Meral ile konuştuk. Meral, canlandırdığı 'Firuze' karakterini ve ‘Baba’nın izleyiciden büyük ilgi görmesinin sebebini anlattı.

Buse Meral "Rolüme nasıl çalıştığımı bilmiyorum. Aslında rol okuduğunda bir tohum gibi kafanda canlanmaya başlıyor" diyen genç oyuncu, "Bu ekipteki çoğu oyuncu benim yaşım kadar sene bu mesleğe emek vermiş, değer vermiş ter dökmüş insanlar. Bu müthiş bir fırsat!" ifadelerini de kullandı. "KÜÇÜK BİR DÜNYAM VAR" * SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Baba’nın kadrosuna dahil oldun. Buse Meral kimdir, biraz kendinden bahseder misin? Yolculuğun oyunculuğa nasıl evrildi? Kendimden kısaca bahsetmem gerekirse; küçük bir dünyam var. Az ve vakit geçirmekten gerçekten keyif aldığım birkaç dostum, hayatımı paylaştığım köpeğim ‘Şiva’ ve vakit geçirmeyi çok sevdiğim enstrümanlarım benim için çok değerli… Kendimle ilgili bir bilgi vermem gerekirse en büyük vazgeçilmezim; beni sürekli ileriye taşıdığına inandığım kişisel alanım diyebiliriz.

Buse Meral "FİRUZE'NİN HİKAYESİ BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI" * Baba’nın hangi özellikleri projede yer almayı kabul etmene neden oldu? Seni etkileyen neydi? Kariyer yolculuğumda yepyeni bir basamak ve zengin bir oyuncu kadrosuna sahip olmasının yanı sıra, oynayacağım karakterin hikayesi beni çok heyecanlandırdı. * Dizide ‘Firuze’ye hayat veriyorsun. Karakteri biraz anlatabilir misin? Ortak özellikleriniz var mı? ‘Firuze’, ailesi için yaptığı fedakarlıkların yanı sıra aşkı için de kendisini tehlikeye atabilecek kadar gözü kara… Ortak özelliklerimize gelecek olursak; ailem için her türlü fedakarlığı, kendi hayatım için ise tıpkı ‘Firuze’ gibi inandığım değerler uğrunda gerekirse risk alıp, yapmam gerekeni yaparım.

Buse Meral * ‘Firuze’, yaşadığı evde gördüğü baskı nedeniyle aynı anda gizli gizli iki farklı hayat yaşayan bir karakter… Bu hikayeyi canlandırırken zorlandığın anlar oluyor mu? Hepimiz baskılar sonucu başka karakterler ortaya çıkartırız. İstesek de istemesek de bu gerçek… Ben ‘Firuze’ gibi türbanlı ama aile baskısıyla o türbanı takan birçok insan tanıyorum ya da takmak isteyip, yine aile baskısı, çevre baskısından takamayan… Zorlandığım anlar tabii oluyor ama bu ‘Firuze’ için değil. Herhangi bir karakteri canlandırırken olabilecek şeyler. Yönetmenimiz ve ekibimiz ile fikir birliği yapıp, bu zorluğu en kolay şekilde atlatıyoruz. "ROL OKUDUĞUNDA BİR TOHUM GİBİ KAFANDA CANLANMAYA BAŞLIYOR" * Rolüne nasıl çalışıyorsun? Sette ya da günlük hayatında ‘totem’ olarak nitelendirdiğin alışkanlıkların var mı? Rolüme nasıl çalıştığımı bilmiyorum. Aslında rol okuduğunda bir tohum gibi kafanda canlanmaya başlıyor. Okuyorum, araştırıyorum önce karakterimin dramaturjik çözümlemesini yapabildiğim kadar… Sonra yönetmen ve yapımcı ile yapılan görüşmelerde nasıl bir karaktere ihtiyaç olduğunu belirleyip o noktalara çalışıyoruz. Hayır, totemim yok. Plansız yaşarım, iş hayatım dışındaki aktivitelerimde spontaneyimdir.

Levent Ülgen - Buse Meral * Projede Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Levent Ülgen, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş gibi birbirinden değerli oyuncularla birlikte yer alıyorsun. Böyle bir usta ekiple çalışmak sana neler hissettiriyor ve neler kattı? Bu ekipteki çoğu oyuncu benim yaşım kadar sene bu mesleğe emek vermiş, değer vermiş ter dökmüş insanlar. Bu müthiş bir fırsat! "BABA' İZLEYİCİDE KENDİNİ BULDU" * Sence ‘Baba’nın izleyiciden büyük ilgi görmesinin sebebi ne / neler? ‘Baba’, izleyicide kendi hikayesini buldu diyebilirim. Aslında hayatın içinden şeyler anlatıyoruz. Hikayenin dört bir yanında izleyici kesiminde dört yanında olan olayları anlatıyor, belki de bundan…

Buse Meral "HOBİLERİMİZ YETİŞKİN OYUNCAKLARIMIZ" * Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla gitar, ukulele, mızıka gibi enstrümanlar çalıp, resim yapıyorsun. Sanatın her dalı ile bu denli iç içe olmak seni nasıl besliyor? Genel olarak hayatımı, müziğin beni beslemesini ve müzik aletleri ile oyuncak gibi zaman geçirmeyi seviyorum. Bence hobilerimiz yetişkin oyuncaklarımız… Müzikte duygularımı hatırlar, yaşar, tekrar ederim. Duygusal biriyim biraz. Resim ise bambaşka bir terapi… Onda ise ruhumu dinlendiriyorum, sakinliğimi, huzurumu buluyorum diyebilirim. * Kendini üç kelime ile nasıl tanımlarsın? Heyecanlı, sakar, gururlu…

Buse Meral - Tolga Sarıtaş "KENDİMİ GELİŞTİRMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM" * Peki ‘Firuze’yi üç kelime ile nasıl anlatırsın? Gözü kara, fedakar, aşık… * Kariyerinin bundan sonrası için planın ya da planların ne yönde? Kariyerime dört elle sarılıp, kendimi her anlamda geliştirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Tek bir planım yok, birçok planım var. Bir sanat filminde oynamak mesela… Bir müzisyenin hayatını oynayabilirim. ‘Sound of Metal’, ‘CODA’ filmleri çok etkilemişti beni.

Buse Meral 'BABA'NIN 2. SEZON 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? 'Baba', 2. sezon 8. bölümüyle ekrana gelecek. 'Çöpköy'de 'Selahattin'in kuralları hayatı gittikçe zorlaştırırken, 'Emin' herkesin umutlarını yeşerten bir hamle yapar fakat olaylar hiç beklenmedik bir noktaya ulaşır. 'Kadir', hiç istemediği bir şekilde 'Çöpköy' halkıyla karşı karşıya gelir. Ummadığı bir anda tehdit altında kalan 'Firuze', istemeden de olsa 'Kadir'i ve 'Çöpköy'ü çok zor durumda bırakır. 'İlhan'ın 'Çöpköy'e gelmesiyle birlikte 'Büşra' ile arasındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlarken, 'İlhan', beklemediği bir hesaplaşmayla karşı karşıya kalır. Fotoğraflar: Yiğit Danacı 'BABA'YA YENİ İSİMLER DAHİL OLDU Geçtiğimiz sezon kadrosundaki gü...

TOLGA SARITAŞ'IN YENİ PARTNERİ BUSE MERAL OLDU! Baba dizisinin yeni sezonu için ...