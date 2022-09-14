'Baba'ya yeni isimler dahil oldu

Show TV’nin yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Ay Yapım imzalı dizisi ‘Baba’nın yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ı buluşturan dizinin kadrosuna Levent Ülgen, Hazal Türesan, Ali İl, Buse Meral, Ezgi Dinçer, Volkan Kıran ve Elif Verit gibi usta ve başarılı isimler katıldı. Dizinin yeni sezonunda dahil olan isimlerin hikayenin seyrini nasıl etkileyecekleri ve hangi karakterlerle senaryoya dahil olacakları şimdiden merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezona damgasını vuran dizinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstlenirken, senaryosunda Gökhan Horzum imzası yer alıyor.

Levent Ülgen

Hazal Türesan

Ali İl

Buse Meral

Ezgi Dinçer

Volkan Kıran

Elif Verit

Sürükleyici hikayesiyle birçok duyguyu aynı anda yaşatan ve sezon finalinde akıllarda bıraktığı soru işaretlerinin ardından yeni sezonu heyecanla beklenen ‘Baba’ çok yakında Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.