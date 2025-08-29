SON DURUM NEDİR?

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde alevler, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ediyor. Alevler, ormana yakın bölgedeki hayvan çiftliğine doğru ilerlerken, Bursa-Bilecik yolu ise trafiğe kapatıldı. Rüzgarın agresif yapısı sebebiyle hem Marmaracık hem de Seymen köyünde tarım alanları ve yerleşim birimlerinin alevlerin tehdidi altında olduğu belirtiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 12 araç 25 personel alevlere karşı mücadele ediyor.

Öte yandan ormanlık alanın dibinde Bağlar Mevkisi'ndeki güneş enerjisi santrali de yangının tehdidi altında kalırken, helikopterler bu bölgede de defalarca sorti yaptı.