DHA

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa-İzmir karayolu Küçük Sanayi mevkisinde meydana geldi.

Trafikte makas atarak ilerlediği iddia edilen 16 ABZ 709 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde bulunan 16 AS 631, 16 AAL 935, 34 HD 5467, 16 ABS 027 plakalı otomobiller ile 16 BPE 51 plakalı kamyonete çarptı. Kazada bir otomobilin yol kenarına savrulurken, bir otomobil de ters döndü.

Kazada 6 kişi yaralanırken, çarpışmanın şiddetiyle motor parçalarının yola savrulduğu görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yaralıları sıkıştıkları otomobillerden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZAYI DUYUP, OLAY YERİNE GELEN AĞABEY SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazada kardeşi İsmail A.'nın yaralandığını haber alarak olay yerine gelen ağabeyi ise hurdaya dönen otomobili gördüğünde 'İsmail nerede?' diyerek sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle teselli edilen kişi, kardeşini ambulansın içinde gördükten sonra sakinleşti.

Kaza nedeniyle Bursa- İzmir karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatılırken kilometrelerce kuyruk oluştu. Kaza yapan otomobillerin olay yerinden kaldırılarak yolun temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.