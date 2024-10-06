Bursa'da palet fabrikasında yangın
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki palet fabrikasında yangın çıktı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü
Yangın, saat 23.30 sıralarında Uluabat Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere ambulansa alındı.
3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Karacabey ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.