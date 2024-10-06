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        Haberler Gündem Bursa'da palet fabrikasında yangın - Güncel haberler

        Bursa'da palet fabrikasında yangın

        Bursa'nın Karacabey ilçesindeki palet fabrikasında yangın çıktı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 00:58 Güncelleme: 06.10.2024 - 03:39
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        Bursa'da palet fabrikasında yangın
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        Yangın, saat 23.30 sıralarında Uluabat Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında çıktı.

        Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere ambulansa alındı.

        3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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