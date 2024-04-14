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        Haberler Gündem Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 02:28 Güncelleme: 14.04.2024 - 02:28
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        Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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        Cihan Ş. idaresindeki otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkisinde Alihan A'nın (19) kullandığı motosikletle çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazanın ardından otomobil sürücüsü Cihan Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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