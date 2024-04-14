Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Giriş: 14.04.2024 - 02:28 Güncelleme: 14.04.2024 - 02:28
Cihan Ş. idaresindeki otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkisinde Alihan A'nın (19) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Cihan Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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