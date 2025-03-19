Bursa'da kız öğrenci yurdunda yangın paniği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa-Uludağ Kız Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yemekhanede hasar oluştu.

REKLAM advertisement1

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içinde bulunan Uludağ Kız Öğrenci Yurdu'nun elektrik panosunda teknik bir nedenle küçük çaplı yangın çıktığı bildirildi.

Yangının teknik personel ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtilen açıklamada, "Yangında herhangi bir yaralanma söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.