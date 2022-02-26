"Yorum yapmak hakkım değil!"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Burcu Özberk, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir kafeden çıkarken objektiflere yansıdı.

Dostları ile birlikte yemek yediğini ifade eden Özberk'in kucağındaki köpek dikkatlerden kaçmadı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, "Köpek benim değil. Arkadaşımın..." dedi.

"BÜTÜN PARTNERLERİMLE UYUMLU ÇALIŞTIM"

Basın mensupları Burcu Özberk'e, rol arkadaşı İlhan Şen ile nasıl uyum sağladıklarını sordu. Konuyla ilgili konuşan Özberk, "Ben bu zamana kadar bütün partnerlerimle uyumlu çalıştım. Bu beni mutlu ediyor ve hayatımıza yansıyor. Her şey çok çalışmaktan geçiyor. İlhan da iyi partner, beraber iyi oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

"YORUM YAPMAK HAKKIM DEĞİL"

Ayrıca Burcu Özberk'e, yakın arkadaşı Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yollarını ayırdığı söylentilerini hatırlatıldı. Oyuncu, muhabirlerin, "Hande Hanım ile Kerem Bey'in ilişkilerinin reklam çalışması olduğu söyleniyor. Siz Hande Hanım ile yakın arkadaşsınız. Bu aşk hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Ben kimseni ilişkisi hakkında yorum yapamam. Hakkım değil!" yanıtını verdi.