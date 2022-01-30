'Magazin Pazarı'nda bu hafta

MEHMET ÇALIŞKAN: Her kayıp, iç yakıcı büyük bir acı. Her kayıp, benliğimizden ve hayatımızdan kopan bir büyük parça. Her kayıp, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bilincinin pis yüzünü göstermesi.
Fatma Girik'in kaybı, benim gibi milyonlarca kişi için de daha da büyük bir acı. Benliğimizden ve hayatımızdan kopan daha büyük bir parça. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bilincinin yüzü daha da pis.
Kendini Türk sinemasına ve biricik aşkı Memduh Ün'e adayan Fatma Girik, hakkında sarf edilebilecek sayısız cümlenin "Allah, mekânını cennet eylesin" ile bitmesi, kendisinin ne ölçüde kıymetli biri olduğunun göstergesi oldu.
Uzun yıllardır yaşadığı Bodrum'dan birkaç ay önce İstanbul'a getirilmesi hakkında şöyle düşünmüştüm, "Acaba doğru mu yapılıyor? Fatma Girik, Bodrum'da mutluydu. Aşkı Memduh Ün'ün yattığı topraklarda olmak onu mutlu ediyordu."
Sağlık sorunlarının artması üzerine daha iyi tedavi görmesi için İstanbul'a getirildi getirilmesine ama yakalandığı koronavirüsün de etkisiyle çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Elbette takdir-i ilahi ama insan düşünmeden edemiyor; "Acaba Bodrum'da kalsaydı koronavirüse yakalanmaz mıydı?"
Türk sinemasının cengaver kadını Fatma Girik, kariyerini 1957'den günümüze kadar taşımayı başararak 181 filmle Türk sinemasının yapı taşlarından ve tarihi kişiliklerinden biri oldu.
Türk sinemasının ve Türkiye'nin gördüğü birçok radikal değişime rağmen 65 yıl boyunca mesleğinin gözdelerinden biri olarak kalabilmek zor kere zordur. Bu zorluğu göz önünde bulunduracak olursak Fatma Girik'in ilham veren başarısının, iyi niyetle donanmış kişiliğinin ve sansasyona yer olmayan hayatının altını daha iyi çizmek gerekir.
Hani derler ya; "heykeli dikilecek kişi" diye...
Kariyeriyle, kişiliğiyle, hayatıyla nakış işler gibi gönüllerimize diktiği heykelin benzerini aynı anlayışla fiziki hale getirmek gerekir.
İyi ki onu tanıma, iyi ki derin mavi gözlerinde kaybolarak sohbet etme, bana da okuyuculara da ilham veren cümlelerle bezeli röportajlar yapma olanağı buldum.
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