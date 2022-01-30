'Magazin Pazarı'nda bu hafta

MEHMET ÇALIŞKAN: Bazen bazı düşünceler öylesine kolay üretiliyor ki... "Halit Ergenç ile Bergüzar Korel İngiltere'ye yerleşti" gibi.



"İyi de neden?" sorusu ıskalanarak zihinlerin derinliklerine kazınan bu düşüncenin alt yapısında siyasi düşüncelerin olduğunu görmek zor değil.



Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, ülkemizin kariyerli iki oyuncusu.



'Taş yerinde ağırdır' sözünde olduğu gibi her ikisi de ülkemizde meşhur, işverenleri de ülkemizin yapımcıları.



Hal böyle oyunca İngiltere'ye neden yerleşsinler? Zira işleri başka bir ülkede yaşayıp Türkiye'de çalışmaya uygun değil.



Bir TV dizisinde rol aldıklarını düşünün; her set bitiminde uçağa atlayıp İngiltere'ye mi uçacaklar? Sadece film çekseler anlarım. En fazla bir ay Türkiye'de kalıp geri kalan zamanlarını İngiltere'de geçirirler.



Ne var ki yüksek paralar kazanıp alıştıkları konforlu hayatı sağlayan asli işleri TV dizileri. Hal böyle olunca da başka bir ülkeye yerleşmeleri işlerinin doğasına aykırı.



Kendilerini emekli etmeyi düşünürlerse o ayrı ama bunun için ne bir neden var, ne bir duyum ne de bir açıklama. Üstelik daha çok gençler.



"İngiltere'ye yerleştiler" haberleri çıkınca menajerleri Ayşe Barım'ı aradım.



"Yok öyle bir şey" dedi.



Hatta Halit Ergenç'e yine de telefon açıp yine de söz konusu duyumlarını doğru olup olmadığını kontrol etmiş.



Ayşe Barım, kariyerli ve saygın bir menajer.



O nedenle kendisi ne diyorsa benim için doğru olan odur.