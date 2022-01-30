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Magazin Pazarı'nda bu hafta: Fatma Girik, Bergüzar Korel...

'Magazin Pazarı'nda bu hafta

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı. ‘Magazin Pazarı’nda bu hafta Fatma Girik, Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Mehmet Dinçerler ve Hande Erçel ile Kerem Bürsin vardı

30.01.2022 - 09:51 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Magazin ve sanat gündemi bu hafta acı bir haberle açıldı. Duayen oyuncu Fatma Girik aramızdan ayrıldı. Girik, Kovid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Bu haftanın çok konuşulan başka bir olayı ise, günlerdir haberlere konu olan Hadise'nin tektaşıydı. Hadise’ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, ünlü iş adamının alacaklıları tarafından davaya konu oldu. Bergüzar Korel- Halit Ergenç çiftinin Londra'ya taşınacağı iddiası da gündemde geniş yer buldu. Oyuncu çiftin menajeri bu söylentiyi yalanladı. Geçtiğimiz yılın sürpriz aşıkları Hande Erçel ve Kerem Bürsin ise yollarını ayırdı. Ayrılık nedeni olarak ise; Demet Özdemir gösterildi...

  • Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yoncası'ndan biri olan Fatma Girik'i kaybettik. Usta sanatçının ardından neler söylemek istersiniz?

  • ESİN ÖVET: Tüm cümleler, sözler eksik kalır. Ben köşemde de dile getirdim, Yeşilçam’dan biri hayatını kaybedince aileden birini kaybetmiş gibi canım acıyor. Bizler “Erkek Fatmamızı”, “Mavi gözlü kadını”, “Ezo gelinimizi” kaybettik. Ne olsun çok acı. Yeri doldurulamaz. Bir Fatma Girik daha gelmez. Gerçekten bu isimler çok özel insanlar ve bizler böyle insanları tanıdığımız için, onlarla bir nebze olsun zaman geçirebildiğimiz için şanslıyız.

  • MEHMET ÇALIŞKAN: Her kayıp, iç yakıcı büyük bir acı. Her kayıp, benliğimizden ve hayatımızdan kopan bir büyük parça. Her kayıp, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bilincinin pis yüzünü göstermesi.

    Fatma Girik'in kaybı, benim gibi milyonlarca kişi için de daha da büyük bir acı. Benliğimizden ve hayatımızdan kopan daha büyük bir parça. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bilincinin yüzü daha da pis.

    Kendini Türk sinemasına ve biricik aşkı Memduh Ün'e adayan Fatma Girik, hakkında sarf edilebilecek sayısız cümlenin "Allah, mekânını cennet eylesin" ile bitmesi, kendisinin ne ölçüde kıymetli biri olduğunun göstergesi oldu.

    Uzun yıllardır yaşadığı Bodrum'dan birkaç ay önce İstanbul'a getirilmesi hakkında şöyle düşünmüştüm, "Acaba doğru mu yapılıyor? Fatma Girik, Bodrum'da mutluydu. Aşkı Memduh Ün'ün yattığı topraklarda olmak onu mutlu ediyordu."

    Sağlık sorunlarının artması üzerine daha iyi tedavi görmesi için İstanbul'a getirildi getirilmesine ama yakalandığı koronavirüsün de etkisiyle çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

    Elbette takdir-i ilahi ama insan düşünmeden edemiyor; "Acaba Bodrum'da kalsaydı koronavirüse yakalanmaz mıydı?"

    Türk sinemasının cengaver kadını Fatma Girik, kariyerini 1957'den günümüze kadar taşımayı başararak 181 filmle Türk sinemasının yapı taşlarından ve tarihi kişiliklerinden biri oldu.

    Türk sinemasının ve Türkiye'nin gördüğü birçok radikal değişime rağmen 65 yıl boyunca mesleğinin gözdelerinden biri olarak kalabilmek zor kere zordur. Bu zorluğu göz önünde bulunduracak olursak Fatma Girik'in ilham veren başarısının, iyi niyetle donanmış kişiliğinin ve sansasyona yer olmayan  hayatının altını daha iyi çizmek gerekir.

    Hani derler ya; "heykeli dikilecek kişi" diye...

    Kariyeriyle, kişiliğiyle, hayatıyla nakış işler gibi gönüllerimize diktiği heykelin benzerini aynı anlayışla fiziki hale getirmek gerekir.

    İyi ki onu tanıma, iyi ki derin mavi gözlerinde kaybolarak sohbet etme, bana da okuyuculara da ilham veren cümlelerle bezeli röportajlar yapma olanağı buldum.

  • KADİR KAYMAKÇI: Gaziantep’te bir yazlık sinemanın ‘taştan’ beyazperdesinde onu 'Şoför Nebahat' olarak izlediğimi hatırlıyorum... 7-8 yaşlarındaydım herhalde, annem-babam vardı yanımda. 80’lerde lisedeyken bu kez İstanbul’da bir sinema salonunda onu Irazca olarak Yılanların Öcü’nde izlerken tek başımaydım. Şimdi 50’lerimin ilk günlerindeyim ve o artık yok. Öyle ya da böyle birkaç kuşağı güldürmüş, ağlatmış, zor günlerini atlatmalarına yardım etmiş bu ülkenin ruhu ‘Yeşilçam’ın dev isimlerinin ölümü biraz daha eksiltiyor bizi... Onların bize anlattığı o güzel hikayelerle büyüdük, büyüyoruz işte. Huzur içinde uyusun...

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