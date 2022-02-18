"EVLİLİK TEKLİFİ BEKLEMİYORUM"

Ünlü oyuncu, "Evlilik teklifi bekliyor musunuz?" sorularını ise, "Yok, hiç öyle bir şey beklemiyorum. Kerem de zaten cevabını verdi. Her şeyin bir zamanı var. O gün gelirse neden olmasın?" şeklinde yanıtlamıştı.