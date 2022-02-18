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Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldı mı?

Birliktelikleri sette başlayan oyuncu Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ilişkisinin bittiği ileri sürüldü. Erçel'in Bürsin ile çekilen bir fotoğrafını kaldırması "Büyük aşkı bitti" şeklinde yorumlanmasına neden oldu

18.02.2022 - 17:42 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in geçtiğimiz yıl nisan ayında aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Birliktelikleri Maldivler'de belgelenen ikili hakkında bir iddia ortaya atıldı.

  • 2020-2021 yılları arasında ekrana gelen 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide başlayan arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüşen Erçel ve Bürsin'in ayrıldığı ileri sürüldü. 

  • O FOTOĞRAFI KALDIRDI

    Birbirlerini sosyal medyada takip etmeye devam eden ikiliden Hande Erçel'in, Kerem Bürsin ile olan bu fotoğraflarını kaldırması "Büyük aşkı bitti!" şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

  • "BAYILIYORUM BENİ HEP DIŞLAMANIZA!"

    Öte yandan Hande Erçel, 18 Ocak'ta 30. yaşına basan ablası Gamze Erçel'in doğum gününü, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Aylin Mavi ile birlikte Sapanca'da kutlamıştı. Yıldırım, kutlamadan fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak, Erçel'in kalbine Kerem Bürsin'i etiketlemişti. Bürsin de paylaşıma "Bayılıyorum size ve beni hep dışlamanıza!" şeklinde esprili bir not düşmüştü.

  • "AYRILIK KESİNLİKLE YOK!' DEMİŞTİ"

    Erçel, daha önce sevgilisi ile ayrıldıkları yönündeki haberlerle ilgili konuşmuştu. Oyuncu, "Öyle bir şey kesinlikle yok." diyerek, haklarında çıkan söylentileri yalanlamıştı.

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