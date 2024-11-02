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        Haberler Gündem Politika Burcu Köksal: Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim | Son dakika haberleri

        Burcu Köksal: Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ahmet Özer'in yerine kayyum atanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında, "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 11:35 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:35
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        Burcu Köksal: Nerede ne zaman olacağımı ben bilirim
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        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında konuştu. Köksal, "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım" dedi.

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında açıklama yaptı.

        Köksal, "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Habur'da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına "aman beni görevden alırlar." diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir" dedi.

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