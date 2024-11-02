Burcu Köksal: Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim | Son dakika haberleri

Burcu Köksal: Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim | Son dakika haberleri

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında konuştu. Köksal, "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında açıklama yaptı.

REKLAM advertisement1

Köksal, "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Habur'da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına "aman beni görevden alırlar." diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir" dedi.