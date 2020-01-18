Sosyal medya üzerinden Sinan Akçıl’ın kendisi için yaptığı, "Bu kızı kaçırmayın" açıklaması hatırlatılınca, "Yanlış anlaşıldı, bana iş gelmiyormuş gibi. Sadece jest yapmak istemişti Sinan, müziklerini de ben yaparım diye" konuştu.