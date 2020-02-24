HABERTURK.COM

Bugüne kadar komedi türünde oyunlarla tiyatro sahnesinde yer alan oyuncu Burcu Kara, ilk kez bir dönem oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

1960'lı yıllarda geçen hikayesiyle oyunda Burcu Kara'ya, Gökçe Özyol, Ahu Yağtu, Attila Olgaç, Akasya Asıltürkmen, Bülent Alkış ve Barış Kıralioğlu gibi başarılı isimler eşlik edecek.

Kara, provaları bir buçuk ay süren oyunla 27 Şubat'ta ilk kez izleyiciyle buluşacak.