Kara'nın; "Perşembe bitmeden bu fotoğrafı buraya iliştirmek istedim. Ali 10 günlük ve 10 gündür uyumayan, üzerine bir de saat başı sancılarıyla uğraşan bir yeni anne karesi. Mastit yüzünden o kadar canım acıyordu ki, anneme ağlayarak, bu hep böyle sürmeyecek değil mi? diye sorduğumu hatırlıyorum. Geçti, gitti ve ben o acıları bile özledim. 15 Eylül 2017" notuyla paylaştığı karesine takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Minik Ali'nin karesini görenler, "Büyümüş de küçülmüş" yorumunda bulundular.