09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir tür meme iltihabı olan mastit, tedavi edilmediği durumlarda daha önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Genellikle yenidoğan annelerinde görülen ve özellikle emzirmenin başladığı ilk haftalarda görülen mastit, bazı durumlarda ileriki haftalarda da ortaya çıkabiliyor. Hastalığın tanısı ve tedaviye başlangıç süreci hem anne hem de bebek sağlığı açısından önem taşıyor.
Peki yeni doğum yapmış birçok kadını etkileyen mastit nasıl bir hastalık, belirtileri ve tedavisi nasıl? İşte detaylar...
MASTİT NEDİR?
Mastit, göğüs dokusunun enfeksiyon sonucu iltihaplanmasıyla ortaya çıkıyor. Özellikle yeni doğum yapmış anneleri, emzirmelerinin 6 ila 12'nci haftalar arasında etkiliyor. Nadir de olsa ilerleyen haftalarda mastit görülen anneler de bulunuyor.
Mastit sancılı olabilir ve 39-40 derecelere varan ateşlenmeler görülebilir. Bu durum, anneyi bebeğini emzirmekten kaçınmasına yol açabilir. Bu nedenle hastalığın bir an önce teşhisi ve tedaviye başlanması anne ve bebek sağlığı açısından çok önemlidir.
Anneler, bebeklerini mastit oldukları durumlarda da emzirebilirler.
MASTİT NEDEN OLUR?
Anne göğsünde bir süt kanalı tıkanırsa, göğüste süt birikimi gerçekleşir. Emzirme şekli doğru değil ise veya anne sütü bol miktarda olduğu için süt yeteri kadar memeden boşalmıyorsa kalan süt, bakteri oluşumu için uygun bir ortam yaratır. Annenin meme cildi ve bebeğin ağzından, göğüs ucundaki çatlaklar aracılığıyla süt kanalına bu bakteriler geçebilir. Burada üreyen bakteriler mastite yol açar.
MASTİT BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Emzirirken göğüslerden birinin içinde ağrı ya da yakıcı bir his
- Göğüste hassasiyet ve sancı
- Göğüste şişlik
- Göğüs içinde yanma
- Göğüste kıskı biçimli leke ve kızarıklık
- Yüksek ateş ve titreme
- Yorgunluk, bitkinlik ve halsizlik
MASTİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Mastit belirtileri görüldüğünde zaman kaybetmeden doktora danışılmalı. Enfeksiyonun daha büyük sorunlara yol açmadan ortadan kaldırılması için erken tanı çok önemli. Doktor, enfeksiyonun şiddetine göre iğne veya haplarla antibiyotik tedavisi uygulayabilir. Eğer doktora başvurmakta geç kalınmış ve enfeksiyon şiddeti artmış; iltihap birikip apse yapabilir ve cerrahi müdahale gerekebilir.
Mastite karşı korunmak için;
- Dinlenin ve bol su tüketin.
- Bebeğinizi düzenli olarak emzirin. Böylece tıkalı süt kanallarının açılması kolaylaşır.
- Göğüslerinizi günde on dakika ılık suda tutun. Bu işlem süt kanallarınızı tıkamış olabilecek kurumuş salgıların atılmasına yardımcı olur.
- Destekleyici bir sütyen kullanın.
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