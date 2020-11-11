Burcu ilgi odağı oldu

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sunucu Burcu Esmersoy, Formula 1 İstanbul tanıtım filmi çekimleri kamera karşısına geçti. Arnavutköy sahil hattında gerçekleşen çekimlerde AlphaTauri takım aracı pilotu Pierre Gasly ile kamera karşısına geçen Esmersoy, göz doldurdu.

Çekimler kısa sürede son bulurken, aracın üzerinde olan ilgi, Esmersoy'un kamera karşısına geçmesiyle son buldu.

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