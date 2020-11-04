"BENİ EV PARTİLERİNE DAVET ETMİYORLAR"

Pandemide hasta sayısının artması ve yapılan ev partilerine değinen Burcu Esmersoy, "Ben mecbur olmadıkça bir yere gitmiyorum, sadece arkadaşlarımla doğum günümü kutlamıştım. Zaten beni ev partilerine davet etmiyorlar" dedi.