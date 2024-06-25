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        Haberler Magazin Burak Sergen'in balayı tatili sürüyor - Magazin haberleri

        Burak Sergen'in balayı tatili sürüyor

        Yaklaşık bir ay önce evlenen Burak Sergen ile Gizem Şağban Sergen'in balayı tatili devam ediyor. Çiftin son durağı İspanya'nın Barcelona kenti oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:35
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          Burak Sergen, kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban Sergen ile evlenmişti.

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          Ünlü oyuncu, Gizem Şağban Sergen ile evlenerek 4'üncü kez nikâh masasına oturmuştu.

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          Çiftin, balayında öncelikle yurt dışı seyahatleri ardından da yurt içi seyahatleri olacağı öğrenilmişti.

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          Çift, Ege koylarındaki tekne gezisinin ardından rotalarını İspanya'ya çevirdi.

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          Burak Sergen, eşiyle Barcelona'ya gitti.

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