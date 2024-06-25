Burak Sergen'in balayı tatili sürüyor
Yaklaşık bir ay önce evlenen Burak Sergen ile Gizem Şağban Sergen'in balayı tatili devam ediyor. Çiftin son durağı İspanya'nın Barcelona kenti oldu
Giriş: 25.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:35
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Burak Sergen, kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban Sergen ile evlenmişti.
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Ünlü oyuncu, Gizem Şağban Sergen ile evlenerek 4'üncü kez nikâh masasına oturmuştu.
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Çiftin, balayında öncelikle yurt dışı seyahatleri ardından da yurt içi seyahatleri olacağı öğrenilmişti.
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Çift, Ege koylarındaki tekne gezisinin ardından rotalarını İspanya'ya çevirdi.
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Burak Sergen, eşiyle Barcelona'ya gitti.
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