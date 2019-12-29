"EN DEĞERLİ HEDİYENİ VERDİM YENİ YAŞINDA..."

Evcen, Özçivit'le çekilen fotoğraflarını paylaşarak şu sözleri eklemişti:

Kalbim... Sevgini, sevgime katıp beni en kıymetli hissettirdin hep... Ben de canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim yeni yaşında... Seni çok seviyorum, iyi ki bizimsin her şeyim...