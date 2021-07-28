Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF Olağan Genel Kurulu sonrası Rachid Ghezzal için flaş açıklamalar geldi.
Elmas, Cezayirli oyuncunun transferi ile ilgili "Ghezzal'ı hocamız çok istedi. Bence Ghezzal'ın yaşı gereği son kontratı. Primleriyle birlikte, masada 3.8 milyon avro vardı. 1-2 aylık takdir için Galatasaray'ın geleceğine büyük bir yük olacak transferi yapmama kararı aldık" ifadelerini kullandı.
"CİDDİ BİR TRANSFER HAMLESİ İÇİNDEYİZ"
Morutan transfer süreci hakkında da konuşan Burak Elmas, "Morutan, uzun zamandır listemizde ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı. Transfer bitmeden, taraftarlarımızın duygularıyla oynayarak heyecanlandırmak istemiyoruz. Son derece ciddi bir transfer hamlesi içindeyiz, bir kısmını tamamladık" dedi.
ÇEBİ'DEN YANIT
Bu açıklamanın ardından bu konu sorulan Çebi ise Elmas'a yanıt vererek "Biz şimdi alırsak Beşiktaş'ı tehlikeye mi sokacağız? Kendine göre bir açıklaması olmuş, saygı duyuyorum. Futbolcu zaten Beşiktaş'ın futbolcusuydu. Rosier ve Ghezzal transferinde zaten son imza aşamasındayız. Geçenlerde bir ifadesini okudum, kendisine değer veriyorum. Centilmenlik tek taraflı olur, biz en kralını yaptık"
"ÜCRETTE AYNI YERDE DURUYORUZ"
"Ghezzal'a yapılan ilk teklifin artırılmadığı iddiaları doğru mu?" sorusuna da cevap veren Çebi, "Doğrudur, olduğumuz yerde duruyoruz. Biz hiçbir müdahale etmedik ama bir başka takıma ait bir futbolcuyla da görüşmedik" diyerek sözlerini noktaladı.
"GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLERİM"
Ahmet Nur Çebi ayrıca Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı maçla ilgili "Galatasaray'a bu akşam PSV karşısında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
TEIXEIRA SÖZLER
Çebi, Alex Teixeira transferi için ise "Teixeira transferinde gitgel yaşıyoruz. Futbolcu en fazla ücreti almaya çalışıyor, biz de en uygun ücreti vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!