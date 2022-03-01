Galatasaray Başkanı Burak Elmas katıldığı televizyon programında açıklamalar yapıyor. Fatih Terim ve Barcelona maçıyla ilgili konuşan Burak Elmas, Gedson Fernandes sorusunu da yanıtladı. Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"Bizim bazı zor kararlar alacağımız, zor bir dönemde karar alacağımızı söylemiştik. Bu mücadelemize devam edeceğiz. Zorlanacağımız zamanlar olabilecek. Türk futbolu batma noktasına geldi. Amacımız zor günlerden ilk ve kuvvetli çıkan kulübün Galatasaray olmasını sağlamak."

BARCELONA EŞLEŞMESİ: "GALATASARAY'IN SAHAYA HER ÇIKIŞINDA ŞANSI YÜZDE 51'DİR"

"Galatasaray sahaya her çıktığında tur atlama şansı daima yüzde 51'dir. Her maça tur atlamak için çıkıyoruz. Biz bu başarıların sürekli olmasını arz ediyoruz. 20 senede tekrarlanamamış ya da yanına yaklaşılamamış... Sürekli finallerde, çeyrek finallerin ya da kupaların kazanıldığı bir takım yapmak istiyoruz."

FATİH TERİM'İ MAÇA DAVET EDECEK Mİ?

"İstanbul'daki maça Fatih Terim'i davet etmeme gerek yok, kendisinin zaten locası var. İhtiyaç olursa tabii ki davet ederim"

"BU GENÇLEŞTİRME PROJESİ DEĞİL"

"Gençleştirme projesi değil bu. Galatasaray'ın kişilerden bağımsız, uzun süre sürecek ve Türkiye'nin hatta Avrupa'nın sayılı projelerinden biri haline gelmesi amacımız."

LUIS CAMPOS'UN GÖREVİ NE?

Luis Campos ile danışman olarak anlaştık. Aslında buraya getirebildiğimiz için takdir edilmesi gereken bir durumdu amam niyeyse tersi oldu. Futbol dünyasında yaptıkları ortada, bilinen konusunda uzman biri Campos. Campos'un maddi şartları, biz halka açık bir şirketiz, rakam söylerken dikkatli konuşmak zorundayız. Campos'un bütçesi bizim bütçemiz içinde ödenebilir bir meblağdır, uçuk kaçık bir rakam değildir."

TAKIMI KİM KURDU?

"Galatasaray Spor Kulübü'nün takımıdır. Başkan olarak hiçbir sorumluluktan kaçmadım. Hatadan, sorumluluktan kaçmam. Bugün, takımı kimin kurduğunun önemi yok. Oyuncu izleme departmanımız var, onlar teknik direktörümüzün arzusu doğrultusunda liste yapıyorlar, biz de görüşme yapıyoruz. Tüm başarısızlığı ben alıyorum. Kişilere bağlı değil, hepimizin takıma sahip çıkması lazım. Galatasaray forması giyen her futbolcu bizim değerimizdir."

GEDSON FERNANDES YANITI

"Bizlerde de hayal kırıklığı yaratan bir sene yaşıyoruz. Rakiplerimiz de benzer zamanlar yaşıyorlar. Alacağımız her kararı 1 seneyi kurtarmak, 1 sene şampiyonluk kutladıktan sonra 3 sene finansal zorluk yaşamak için yapmıyoruz. Omar dahil 15 oyuncumuz vardı ve acil transfer yapmamız gerekiyordu. Galatasaray'ın Gedson Fernandes'i transfer etmesi için bazı şeylerden vazgeçmesi gerekiyordu. Bazı oyuncularla yolumuzu ayırdık. Hem maliyet açısından hem gerek görmediğimiz için almadık."