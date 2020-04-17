Hastaneden taburcu olan sunucu, son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Akkul, Twitter hesabından, "Merhaba. Evdeki 5.günüm bugün. Yoğun bakımdaki güç kaybını yerine getirecek fizik tedavi ve istirahatle geçiyor. Geçecek günler... Siz ne çok ilgilendiniz benle öyle; yazdınız, sordunuz, endişelendiniz. Ne çok dua ettiniz. Ne güzelsiniz. Haberleşmek üzere" mesajını paylaştı.