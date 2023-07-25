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        Haberler Müzik Bülent Ersoy’dan Petek Dinçöz’e çorap desteği - Magazin haberleri

        Bülent Ersoy’dan Petek Dinçöz’e çorap desteği

        Bülent Ersoy, çoraplarını yeni şarkısı 'Yandırdın Kalbimi'in klip çekiminde kullanması için Petek Dinçöz'e verdi

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 15:32
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        Ersoy'dan Dinçöz'e çorap desteği
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        Petek Dinçöz, yaz aylarında teklilerini yayınlamaya devam ediyor. Dinçöz, sözü ve müziği Hakan Altun’a ait olan ‘Gül Belalım’ı 21 Temmuz’da dinleyicilerle buluşturdu.

        Yurt içi ve yurt dışı konserlerine devam eden Petek Dinçöz, yeni teklisi ‘Yandırdın Kalbimi’in klip çekimi için Erkan Nas yönetmenliğinde kamera karşısına geçti.

        Bülent Ersoy, klipte giymesi için Londra’dan aldığı 15 bin Sterlin değerindeki çorapları Petek Dinçöz’e verdi.

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        #Bülent Ersoy
        #Petek Dinçöz
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