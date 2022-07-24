Usta sanatçı, daha sonra konuyla ilgili olarak, "Canım babacığım çok zayıftı, kısa boyluydu. Kabristanda 'Ben buraya sığamam' dedim. Yanımdaki Fevzi Bey de 'Sana büyüğünü yapacağız' dedi. Ben hiç bakmıyorum sosyal medyada neler oluyor, işim olmaz benim." ifadelerini kullanmıştı.