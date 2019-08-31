İstanbul Silivri'de, çiğ köfte dükkanı işlettiği belirtiler bir kadın, iş yerinin önündeki kediye kediye tekme atması hayvanseverlerden büyük tepki çekti.

DHA'nın haberine göre, Silivri Çanta'da çiğ köfte dükkanı işleten F.D., iş yerinin önünde bulunan kediyi uzaklaştırmak istedi. Kedi uzaklaşmayınca sinirlenen F.D., tekme attı. Devam eden görüntü de ise başka bir kadının kediye bu sefer çantayla vurmaya çalıştığı yer aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) görüntüleri paylaşınca sosyal medyada bir çok kişi tepki gösterdi.

'BAYİLİK İPTALİ İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDUK'

Bunun üzerine çiğ köfte zincirinin marka sahibi, "Olayın gerçekleştiği bayinin bayilik iptali için gerekli girişimde bulunduk. Biz hayvansever bir firmayız. Firmamızın böyle çirkin bir hadise ile anılmasından dolayı tüm kamuoyundan özür diliyoruz" açıklamasında bulundu.